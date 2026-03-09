Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles für die Kinder

Verein „Herzwerk“ startet mit neuem Projekt durch

Niederösterreich
09.03.2026 13:00
Natascha Huber mit Ehemann Martin und drei ihrer vier Kinder: gemeinsam wird das angemietete ...
Natascha Huber mit Ehemann Martin und drei ihrer vier Kinder: gemeinsam wird das angemietete Gebäude in der Ternitzer Döpplinger Straße mit viel Liebe renoviert. Am 1. Juni ist große Eröffnung.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Eine ehemalige Fernfahrerin opfert ihre Freizeit, um Spenden zu sammeln und damit Kinder glücklich zu machen. Am 1. Juni eröffnet der Verein in Ternitz sein neues Projekt: Kunsthandwerksbetriebe können beim Verein Ausstellungsraum mieten und „Herzwerk“ kümmert sich um die Vermarktung. 

0 Kommentare

Was als Idee begann, ist für Natascha Huber bereits zu einer Herzensaufgabe geworden. Die vierfache Mutter und ehemalige Fernfahrerin aus dem Waldviertel wollte schon immer helfen – vor allem Kindern. Heute setzt sie diese Vision mit ihrem Verein „Herzwerk“ in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, um.

Ihr Ziel ist einfach: Kein Kind soll wegen Geldsorgen auf Bildung, Hilfe oder medizinische Behandlung verzichten müssen. Während viele Familien Nachhilfe oder medizinische Behandlungen kaum mehr bezahlen können, will ihr Verein genau dort einspringen.

Auch eine Nageldesignerin wird sich in das Objekt einmieten.
Auch eine Nageldesignerin wird sich in das Objekt einmieten.(Bild: Doris Seebacher)
Ein Verein, der Spenden für Kinder lukriert.
Ein Verein, der Spenden für Kinder lukriert.(Bild: Doris Seebacher)
Auch einen eigenen Seminarraum wird es geben, in dem Nachhilfe für Kinder angeboten wird.
Auch einen eigenen Seminarraum wird es geben, in dem Nachhilfe für Kinder angeboten wird.(Bild: Doris Seebacher)
Am 1. Juni ist Eröffnung. Der Verein freut sich auch auf zahlreiche Besucher aus der ...
Am 1. Juni ist Eröffnung. Der Verein freut sich auch auf zahlreiche Besucher aus der Nachbarschaft.(Bild: Doris Seebacher)
Natascha Huber und ihr Mann Martin renovieren fast alles selbst. Jeder, der mithelfen möchte, ...
Natascha Huber und ihr Mann Martin renovieren fast alles selbst. Jeder, der mithelfen möchte, ist jedoch gerne gesehen.(Bild: Doris Seebacher)

Derzeit wird gerade an einem in der Region einzigartigem Projekt gearbeitet. Auf 135 Quadratmetern soll vor allem Kunsthandwerksbetrieben Raum geboten werden, ihre Produkte in einem großen Schauraum anzubieten. „Wir betreuen die Produkte, machen Werbung und betreiben einen Onlineshop dazu“, erklärt Huber das Projekt. Der Erlös, der am Ende jeden Monats übrig bleibt, soll nach Abzug der Fixkosten den Kindern zugute kommen. 2000 Euro sollen so pro Monat für Familien in Not zur Verfügung stehen. „Stellt mir ein Kind her, das mich anlächelt, und ich bin der glücklichste Mensch“, erklärt Huber, warum das Helfen für sie ein großes Anliegen ist. Die Eröffnung ist für 1. Juni geplant.

www.verein-herzwerk.org

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.03.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Spritpreise ziehen an ++ Eingriff wäre „zu früh“
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
LIVE
krone.at tickert live
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
288.558 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
262.117 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.205 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2261 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1819 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Spritpreise ziehen an ++ Eingriff wäre „zu früh“
1337 mal kommentiert
Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf