Verein „Herzwerk“ startet mit neuem Projekt durch

Derzeit wird gerade an einem in der Region einzigartigem Projekt gearbeitet. Auf 135 Quadratmetern soll vor allem Kunsthandwerksbetrieben Raum geboten werden, ihre Produkte in einem großen Schauraum anzubieten. „Wir betreuen die Produkte, machen Werbung und betreiben einen Onlineshop dazu“, erklärt Huber das Projekt. Der Erlös, der am Ende jeden Monats übrig bleibt, soll nach Abzug der Fixkosten den Kindern zugute kommen. 2000 Euro sollen so pro Monat für Familien in Not zur Verfügung stehen. „Stellt mir ein Kind her, das mich anlächelt, und ich bin der glücklichste Mensch“, erklärt Huber, warum das Helfen für sie ein großes Anliegen ist. Die Eröffnung ist für 1. Juni geplant.