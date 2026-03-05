Historic triumph
Stephan Embacher jumps to gold again
Ski jumper Stephan Embacher continued his excellent form at the Junior World Championships in Lillehammer. On Thursday, the 20-year-old Tyrolean won the World Championship title for the third time in a row on the normal hill. A historic triumph!
Embacher, Olympic champion in the super team competition with Jan Hörl and twice runner-up in ski flying at Kulm last weekend, won ahead of Poland's Kacper Tomasiak. His compatriot Lukas Haagen finished fourth.
Legends surpassed
Embacher is the first ski jumper to win the individual title at the Junior World Championships for the third time! The previous two-time individual world champions were Heinz Kuttin, now the German women's national coach, and Finland's record Tour winner Janne Ahonen.
Seventh gold medal
For Embacher, this is already his seventh gold medal at Junior World Championships. He was already individual world champion in 2024 and 2025 and also triumphed in the team event in 2023, 2024, and 2025, as well as in the mixed team event in 2024.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.