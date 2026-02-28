Die Fans sind bereit fürs Spektakel am Kulm!

Samstag und Sonntag jagen die weltbesten Skiflieger am Kulm nach der größten Weite. Das Wetter zeigt sich von seiner sonnigen Seite, frieren müssen die Besucher ganz sicher nicht. Zum Spektakel im Ausseerland werden am ersten Weltcup-Tag der Spezialspringer an die 15.000 Fans erwartet. Sehen Sie hier die ersten Bilder.
Schon am Freitag zeigte sich die Flugschanze am Kulm von seiner besten Seite, als die Nordischen Kombinierer die Weltpremiere auf einer Flugschanze gefeiert haben. Über 5000 Fans strömten da aufs Gelände und sahen den zweiten Platz von Johannes Lamparter.
Doch auch die Spezialspringer zeigten in der freitägigen Qualifikation, dass sie sich auf die beiden Weltcups am Kulml freuen. Seit Samstag 9 Uhr früh hat das Stadion offen, mit einem Frühschoppen ging es zünftig los. Der erste Durchgang startet um 13.30 Uhr – die Fans waren schon weit zuvor startbereit!
