Die Fans sind bereit fürs Spektakel am Kulm!

Samstag und Sonntag jagen die weltbesten Skiflieger am Kulm nach der größten Weite. Das Wetter zeigt sich von seiner sonnigen Seite, frieren müssen die Besucher ganz sicher nicht. Zum Spektakel im Ausseerland werden am ersten Weltcup-Tag der Spezialspringer an die 15.000 Fans erwartet. Sehen Sie hier die ersten Bilder.