Als die Bilder auch in Graz zu gehen lernten

„Einblick in den Alltag in Graz“

Bei den Bildern, die sie nun in der Ausstellung zeigt, handelt es sich wohl großteils um Exemplare, die nicht abgeholt wurden. Doch gerade diese Aufnahmen haben durchaus eine Eigenständigkeit, weil sie über die rein kommerziellen Zwecke hinausreichen: Sie zeigen, dass der Fotograf nicht nur potenziell zahlungskräftige Kunden vor die Linse nahm, sondern auch Arbeiter und Kinder: „Auf diese Weise dokumentieren die Aufnahmen die Vielfalt der Stadt und geben einen bemerkenswerten Einblick in den Alltag dieser Krisenjahre in Graz“, erklärt Kuratorin Palm.