Millionen Euro fließen in den Hochwasserschutz

Mehr Sicherheit für Niederösterreich

Das erklärte Ziel: Das Leben der Menschen sicherer machen. Rund ein Drittel der landesweiten Hochwasserschutzmaßnahmen zielt darauf ab, Wasser zurückzuhalten und Gewässern wieder mehr Platz zu geben – etwa durch Rückhaltemaßnahmen oder Flussaufweitungen. 2025 wurden 16 Projekte abgeschlossen, 40 Millionen Euro investiert: Dazu gehörten die Lainsitz in Gmünd (12,2 Millionen Euro) sowie der zweite Bauabschnitt des Hochwasserschutzes an der Krems in Krems (11 Millionen Euro).