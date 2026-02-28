Eine kleine Idee feiert ein großes Jubiläum

Alte Bekannte und neue Stargäste

Dafür setzt man einerseits auf Tradition: Von Anbeginn mit dabei sind Die Lauser, die mit ihrer mitreißenden Musik und ihrem charismatischen Auftritt wie gewohnt für Stimmung sorgen werden. Davor dürfen sich die Gäste auf die Oberkrainer-Klänge der jungen Band Die Gasgeber freuen. Für große Spannung sorgt der Auftritt des Sängers Thorsteinn Einarsson. Der aus Island stammende Musiker hat bereits einige internationale Hits im Gepäck und wird nun erstmals die Bühne beim Südsteirerfest rocken.