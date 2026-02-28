Eine kleine Idee feiert ein großes Jubiläum

„Das große Südsteirerfest“ wird zehn Jahre alt und lädt heuer am 27. Juni zur großen Geburtstags-Sause. „Die Südsteirer“ sind Namensgeber und Veranstalter und sorgen jedes Jahr für das musikalische Finale.
Was vor zehn Jahren als kleine Idee von Mitgliedern der Party-Band „Die Südsteirer“ begonnen hat, ist mittlerweile zu einem großen Erfolg geworden. Wobei: Ganz so „klein“ war die Idee gar nicht, immerhin hatte man das Fest bereits beim ersten Mal im Jahr 2016 „Das große Südsteirerfest“ getauft.
Mittlerweile kann man jedenfalls auf vielen tolle Südsteirerfeste mit klingenden Künstlernamen wie folkshilfe, Anna-Sophie, Alle Achtung, Chris Steger oder auch Edlseer zurückblicken. Für das 10-jährige Jubiläum der erfolgreichen Veranstaltung haben sich die Jungs heuer Einiges überlegt! Das Großevent mit rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern, das am 27. Juni im Besucherzentrum Grottenhof stattfindet, soll zu einem Highlight in der Südsteiermark werden.
Alte Bekannte und neue Stargäste
Dafür setzt man einerseits auf Tradition: Von Anbeginn mit dabei sind Die Lauser, die mit ihrer mitreißenden Musik und ihrem charismatischen Auftritt wie gewohnt für Stimmung sorgen werden. Davor dürfen sich die Gäste auf die Oberkrainer-Klänge der jungen Band Die Gasgeber freuen. Für große Spannung sorgt der Auftritt des Sängers Thorsteinn Einarsson. Der aus Island stammende Musiker hat bereits einige internationale Hits im Gepäck und wird nun erstmals die Bühne beim Südsteirerfest rocken.
Und natürlich werden auch die Gastgeber des Abends auftreten. Die talentierten Musiker der Band „Die Südsteirer“ werden dem Jubiläumsfest mit ihrer regionalen Verbundenheit und einer grandiosen Bühnenshow den krönenden Abschluss verleihen. Dabei gibt es auch den neuen Song „How Do You Do“ zu hören, der heute veröffentlicht wird. Einige Clips hatte die Band schon vorab auf Social Media gestreut und damit viel Echo lukriert. Ein Grund mehr also, sich Tickets für das Große Südsteirerfest zu sichern.
Tickets (VVK 22 €/AK 33) gibt’s hier.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.