Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großes Südsteirerfest

Eine kleine Idee feiert ein großes Jubiläum

Steiermark
28.02.2026 04:59
„Die Südsteirer“ sind Namensgeber und Veranstalter und sorgen jedes Jahr für das musikalische ...
„Die Südsteirer“ sind Namensgeber und Veranstalter und sorgen jedes Jahr für das musikalische Finale.(Bild: Roland Marx)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

„Das große Südsteirerfest“ wird zehn Jahre alt und lädt heuer am 27. Juni zur großen Geburtstags-Sause. „Die Südsteirer“ sind Namensgeber und Veranstalter und sorgen jedes Jahr für das musikalische Finale.

0 Kommentare

Was vor zehn Jahren als kleine Idee von Mitgliedern der Party-Band „Die Südsteirer“ begonnen hat, ist mittlerweile zu einem großen Erfolg geworden. Wobei: Ganz so „klein“ war die Idee gar nicht, immerhin hatte man das Fest bereits beim ersten Mal im Jahr 2016 „Das große Südsteirerfest“ getauft.

Mittlerweile kann man jedenfalls auf vielen tolle Südsteirerfeste mit klingenden Künstlernamen wie folkshilfe, Anna-Sophie, Alle Achtung, Chris Steger oder auch Edlseer zurückblicken. Für das 10-jährige Jubiläum der erfolgreichen Veranstaltung haben sich die Jungs heuer Einiges überlegt! Das Großevent mit rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern, das am 27. Juni im Besucherzentrum Grottenhof stattfindet, soll zu einem Highlight in der Südsteiermark werden.

Alte Bekannte und neue Stargäste
Dafür setzt man einerseits auf Tradition: Von Anbeginn mit dabei sind Die Lauser, die mit ihrer mitreißenden Musik und ihrem charismatischen Auftritt wie gewohnt für Stimmung sorgen werden. Davor dürfen sich die Gäste auf die Oberkrainer-Klänge der jungen Band Die Gasgeber freuen. Für große Spannung sorgt der Auftritt des Sängers Thorsteinn Einarsson. Der aus Island stammende Musiker hat bereits einige internationale Hits im Gepäck und wird nun erstmals die Bühne beim Südsteirerfest rocken.

Hit-Lieferant Thorsteinn Einarsson ist erstmals dabei.
Hit-Lieferant Thorsteinn Einarsson ist erstmals dabei.(Bild: Amine Sebaur)

Und natürlich werden auch die Gastgeber des Abends auftreten. Die talentierten Musiker der Band „Die Südsteirer“ werden dem Jubiläumsfest mit ihrer regionalen Verbundenheit und einer grandiosen Bühnenshow den krönenden Abschluss verleihen. Dabei gibt es auch den neuen Song „How Do You Do“ zu hören, der heute veröffentlicht wird. Einige Clips hatte die Band schon vorab auf Social Media gestreut und damit viel Echo lukriert. Ein Grund mehr also, sich Tickets für das Große Südsteirerfest zu sichern.

Tickets (VVK 22 €/AK 33) gibt’s hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.02.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.415 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
100.851 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.314 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1507 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1155 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf