Schweißarbeiten setzten Garage in Vollbrand

Keine Verletzten

Mehrere Versuche, die Flammen selbst zu ersticken, scheiterten, woraufhin der Mann die Feuerwehr verständigte. Jedoch breitete sich der Brand rasch auf das gesamte Unter- und auch auf das Obergeschoß der Werkstatt aus. Die Feuerwehren Mitterberg, Öblarn, Gröbming und Stein an der Enns konnten den Brand aber rasch eindämmen und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Objekte verhindern. Insgesamt standen 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwei in der Werkstatt gelagerte Gasflaschen blieben glücklicherweise unbeschädigt.