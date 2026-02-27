Schweißarbeiten setzten Garage in Vollbrand

Am Donnerstag mussten gleich vier Feuerwehren im steirischen Bezirk Liezen ausrücken. Ein Teppich fing bei Schweißarbeiten Feuer und setzte eine Garage in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.
Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr war ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Liezen im unteren Stockwerk seiner Garage in Mitterberg-Sankt Martin mit Schweißarbeiten am Auspuff eines Motorrades beschäftigt. Dabei dürfte es zu einem Funkenflug gekommen sein, der einen Teppich unter einem weiteren Motorrad in Brand setzte. Der 44-Jährige bemerkte den in Vollbrand stehenden Teppich erst, als er im Rückenbereich eine Hitzeentwicklung spürte.
Keine Verletzten
Mehrere Versuche, die Flammen selbst zu ersticken, scheiterten, woraufhin der Mann die Feuerwehr verständigte. Jedoch breitete sich der Brand rasch auf das gesamte Unter- und auch auf das Obergeschoß der Werkstatt aus. Die Feuerwehren Mitterberg, Öblarn, Gröbming und Stein an der Enns konnten den Brand aber rasch eindämmen und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Objekte verhindern. Insgesamt standen 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwei in der Werkstatt gelagerte Gasflaschen blieben glücklicherweise unbeschädigt.
Der 44-Jährige konnte drei Motorräder rechtzeitig aus der brennenden Garage bringen. Fünf weitere Bikes, eine Werkbank mit Werkzeug, Gartenutensilien, ein Rasenmäher sowie das Garagentor wurden jedoch stark beschädigt. Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen. Das Rote Kreuz stand zwar für einen Einsatz bereit, verletzt wurde glücklicherweise aber niemand.
