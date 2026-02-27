Warum man seinen Urlaub ohne Google planen kann

Von der Zimmersuche bis zum Freizeittipp

Die Vorteile für die Destination bzw. den TVB? „Die KI schafft Freiräume für andere Tätigkeiten“, glaubt Egger. Feratel-Prokurist Thomas Angerer führte das System auch anhand einer Zimmersuche vor. Eine freundliche Frauenstimme fragt gezielt nach Kriterien und sendet dann per SMS einen Link mit den Treffern. Die Destinationen zahlen 33 Cent pro Minute. Eine große Ersparnis zu bisherigen Abläufen? Die Praxis wird es zeigen.