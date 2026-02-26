Lichtermeer soll Kriegskindern Hoffnung bringen

Unterstützung für Betroffene

Mit Hunderten Kerzen wurde der Schriftzug „Hoffnung“ gebildet. Denn noch immer ist kein Kriegsende in Sicht. Mit der „Caritas füreinand“-Aktion soll daher auf die immer noch vorherrschenden dramatischen Bedingungen in den Kriegs- und Katastrophengebieten aufmerksam machen. Denn mehr als drei Millionen Kinder wachsen im Ukraine-Krieg in Angst, Kälte und Entbehrung auf. „Die Caritas arbeitet in Kriegs- und Krisengebieten daran, Kindern ein gutes Aufwachsen und eine chancenreiche Zukunft zu ermöglichen“, so Ziselsberger.