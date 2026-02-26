Lichtermeer soll Kriegskindern Hoffnung bringen

Die Caritas St. Pölten setzt ein Zeichen der Solidarität für die Kinder des Ukraine-Krieges. Mit einem Lichtermeer in der Franziskanerkirche.
Ein flammendes Zeichen der Solidarität wurde in St. Pölten gesetzt. Am 24. Februar jährte sich der Angriffskrieg auf die Ukraine bereits zum vierten Mal. Aus diesem Anlass wurde seitens der Caritas gemeinsam mit Freiwilligen in Kooperation mit der diözesanen Jugendorganisation „Sankt.“ ein Lichtermeer in der Franziskanerkirche am Rathausplatz entzündet. Mit dabei waren auch Caritasdirektor Hannes Ziselsberger, Bürgermeister Matthias Stadler und Diözesanbischof Alois Schwarz.
Unterstützung für Betroffene
Mit Hunderten Kerzen wurde der Schriftzug „Hoffnung“ gebildet. Denn noch immer ist kein Kriegsende in Sicht. Mit der „Caritas füreinand“-Aktion soll daher auf die immer noch vorherrschenden dramatischen Bedingungen in den Kriegs- und Katastrophengebieten aufmerksam machen. Denn mehr als drei Millionen Kinder wachsen im Ukraine-Krieg in Angst, Kälte und Entbehrung auf. „Die Caritas arbeitet in Kriegs- und Krisengebieten daran, Kindern ein gutes Aufwachsen und eine chancenreiche Zukunft zu ermöglichen“, so Ziselsberger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.