Gruppe von Niederländern ließ die Fäuste fliegen

Zur wilden Rauferei kam es am Dienstag gegen 20 Uhr vor einem Lokal in Westendorf. Dort ließen laut Angaben der Polizei mehrere niederländische Urlaubsgäste die Fäuste fliegen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitten dabei mindestens drei Personen leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung wurde von den Betroffenen jedoch abgelehnt.