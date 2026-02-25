Gruppe von Niederländern ließ die Fäuste fliegen

Die Serie an wilden Schlägereien oder Exzessen in Tiroler Skiorten durch Gäste reißt nicht ab! Bereits am Dienstagabend flogen vor einem Lokal in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) erneut die Fäuste. Drei Personen wurden dabei verletzt. Zudem soll ein Verdächtiger (18) einen Papierspender demoliert haben.
Zur wilden Rauferei kam es am Dienstag gegen 20 Uhr vor einem Lokal in Westendorf. Dort ließen laut Angaben der Polizei mehrere niederländische Urlaubsgäste die Fäuste fliegen.
Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitten dabei mindestens drei Personen leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung wurde von den Betroffenen jedoch abgelehnt.
Papierspender und Brille beschädigt
Ein 18-jähriger Niederländer, der ebenfalls an der Schlägerei beteiligt war, steht zudem in Verdacht, im Lokal einen Toilettenpapierspender beschädigt zu haben. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte obendrein die Brille eines Angestellten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige erstattet.
