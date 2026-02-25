Vorteilswelt
Strecke wird gesperrt

4,7 Millionen Euro: ÖBB erneuern Brücke in Graz

Steiermark
25.02.2026 10:55
Die Eisenbahnbrücke in der Herrgottwiesgasse wird neu gebaut.
Die Eisenbahnbrücke in der Herrgottwiesgasse wird neu gebaut.(Bild: ÖBB/SAE)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Neues Millionenprojekt der ÖBB in Graz: Die Brücke in der Herrgottwiesgasse zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof wird heuer für 4,7 Millionen Euro erneuert. Im August wird deshalb die Strecke zwischen Graz und Gleisdorf gesperrt.

0 Kommentare

Brückenprojekte der ÖBB lassen bei vielen Grazern bereits die Augenbrauen zucken: Die Baustelle Peter-Tunner-Gasse kostet mittlerweile seit Anfang 2024 Pendlern und Anrainer viel Zeit und Nerven. In der Herrgottwiesgasse geht‘s nun aber deutlich schneller. Die im Jahr 1948 errichtete Stahlbrücke muss erneuert werden. Die Grabungsarbeiten für den Neubau beginnen noch im Februar – bis Ende Oktober soll die neue Brücke aber stehen.

Die neue Stahlbrücke wird aus neun Einzelteilen zu je 27 Tonnen errichtet. Von 8. bis 23. August finden die entscheidenden Bauphasen statt. So wird die vormontierte und rund 240 Tonnen schwere Brücke im Querverschub eingesetzt und anschließend abgesetzt. Die Bahnstrecke zwischen Graz und Gleisdorf muss daher gesperrt werden – für Fahrgäste wird laut ÖBB ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Parallel zum Neubau der Eisenbahnbrücke entsteht auch eine neue Radwegbrücke über den Mühlgang. 

Steiermark
25.02.2026 10:55
Steiermark

