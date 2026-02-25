4,7 Millionen Euro: ÖBB erneuern Brücke in Graz

Brückenprojekte der ÖBB lassen bei vielen Grazern bereits die Augenbrauen zucken: Die Baustelle Peter-Tunner-Gasse kostet mittlerweile seit Anfang 2024 Pendlern und Anrainer viel Zeit und Nerven. In der Herrgottwiesgasse geht‘s nun aber deutlich schneller. Die im Jahr 1948 errichtete Stahlbrücke muss erneuert werden. Die Grabungsarbeiten für den Neubau beginnen noch im Februar – bis Ende Oktober soll die neue Brücke aber stehen.