Großeinsatz nach Vollbrand von Bauernhaus in Tirol

Zu einem Großbrand kam es am Donnerstagabend in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein. Dort stand ein Bauernhaus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen noch bis zum Freitagvormittag.
Gegen 21.20 Uhr heulten am Donnerstag in Auffach, einem Ortsteil von Wildschönau die Sirenen auf. Ein Brand bei einem Bauernhaus wurde bei der Landesleitzentrale gemeldet.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. Eine 75-jährige Einheimische meldete ihrem Sohn zuvor, dass sie starke Rauchentwicklung in dessen Bauernhaus wahrgenommen hätte. Dieser versuchte zunächst noch, mit seinem Nachbarn, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.
Löscharbeiten noch am Freitag
Dies scheiterte jedoch aufgrund der bereits starken Ausbreitung des Feuers. Das Duo setzte schließlich den Notruf ab. Die Löscharbeiten dauern, so die Polizei, noch bis zum Vormittag an.
Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Im Einsatz standen rund 100 Florianijünger der Feuerwehren Auffach, Niederau, Oberau, Wörgl und Kundl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.