Näh-Club kreiert kleidsame Mode aus alten Stoffen

Geschickt und landeten gebrauchte Kleidungsstücke nicht im Müll, sondern wurden kreativ „zusammengeflickt“ – von Profis und interessierten Gästen. Gekonnt stellten die Teilnehmer ein ansehliches „neues“ Kinderkleid zusammen.

Der nächste Termin ist bereits fix

Wer dem Motto „Neues Leben für ausgediente Kleidungsstücke“ fröht, ist am 12. März im „verSTOFFt“ in der Bahnstraße Gänserndorf willkommen. Bis dahin werden gemeinsam außergwöhnliche Ideen für österliche Mode gesucht.

Anmeldungen sind erbeten unter Tel. 0650/319 01 01.