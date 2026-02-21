Vorteilswelt
„Upcycling“ als Motto

Näh-Club kreiert kleidsame Mode aus alten Stoffen

Niederösterreich
21.02.2026 16:00
Aus Gebraucht macht neu – da ist auch Kreativität gefragt.
Aus Gebraucht macht neu – da ist auch Kreativität gefragt.(Bild: B. Kainz)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Ideenreich waren die Teilnehmer des ersten „Upcycling Treffs“ im neuen Jahr bei Modeentwürfen in der Bahnstraße Gänserndorf. Diesmal wurden aus alten Stoffresten Lavendel- und Obstsäckchen genäht.

Das „verSTOFFte“ Team des letzten Treffs Ende 2025.
Das „verSTOFFte“ Team des letzten Treffs Ende 2025.(Bild: zVg)

Geschickt und landeten gebrauchte Kleidungsstücke nicht im Müll, sondern wurden kreativ „zusammengeflickt“ – von Profis und interessierten Gästen. Gekonnt stellten die Teilnehmer ein ansehliches „neues“ Kinderkleid zusammen. 
Der nächste Termin ist bereits fix
Wer dem Motto „Neues Leben für ausgediente Kleidungsstücke“ fröht, ist am 12. März im „verSTOFFt“ in der Bahnstraße Gänserndorf willkommen. Bis dahin werden gemeinsam außergwöhnliche Ideen für österliche Mode gesucht. 
Anmeldungen sind erbeten unter Tel. 0650/319 01 01.

Niederösterreich

