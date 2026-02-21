Näh-Club kreiert kleidsame Mode aus alten Stoffen

LIVE: Stürmt die Austria an die Tabellenspitze?
Bundesliga im TICKER
Ideenreich waren die Teilnehmer des ersten „Upcycling Treffs“ im neuen Jahr bei Modeentwürfen in der Bahnstraße Gänserndorf. Diesmal wurden aus alten Stoffresten Lavendel- und Obstsäckchen genäht.
Geschickt und landeten gebrauchte Kleidungsstücke nicht im Müll, sondern wurden kreativ „zusammengeflickt“ – von Profis und interessierten Gästen. Gekonnt stellten die Teilnehmer ein ansehliches „neues“ Kinderkleid zusammen.
Der nächste Termin ist bereits fix
Wer dem Motto „Neues Leben für ausgediente Kleidungsstücke“ fröht, ist am 12. März im „verSTOFFt“ in der Bahnstraße Gänserndorf willkommen. Bis dahin werden gemeinsam außergwöhnliche Ideen für österliche Mode gesucht.
Anmeldungen sind erbeten unter Tel. 0650/319 01 01.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.