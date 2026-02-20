Fatal accident
Young snow clearer (29) run over by colleague
While serious traffic accidents remained limited despite the snow chaos, a tragic accident occurred on Friday morning in Linz-Ebelsberg. A winter service employee is believed to have hit and run over his young colleague (29) with a snowplow. Help came too late for the man.
A terrible accident occurred on Friday morning in the Ebelsberg district of Linz. According to initial information, at around 7:30 a.m., a winter service employee hit a colleague with a snowplow while clearing snow in a residential area, fatally injuring him.
Help came too late
For the 29-year-old, any help came too late; the emergency doctor pronounced the man dead at the scene. The exact cause of the accident is still unclear. The second employee suffered shock and was immediately taken care of by the crisis intervention team.
