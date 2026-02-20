„Iris“ & „Arkas“ kann nur noch ein Wunder helfen

Wir haben die sanften Tiere kennen gelernt, als wir eine Familie im Rahmen von „Die Krone hilft“ nachhaltig unterstützt haben. Die Kinder waren ganz klein, der Vater kämpfte gegen Krebs – ein Kampf, den der Steirer leider verloren hat. Die junge Mutter wollte nicht, dass ihre Kleinen auch noch ihre geliebten Hunde verlieren und zog in eine Gartenwohnung mit erlaubter Hundehaltung.