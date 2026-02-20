„Iris“ & „Arkas“ kann nur noch ein Wunder helfen

Sie haben nichts falsch gemacht – und dennoch ihre ganze Welt verloren: Die Hundegeschwister „Iris“ und „Arkas“ sind wieder auf der Suche nach Liebe und einem Platz für immer. Das ist ihre tragische Geschichte.
„Ich hoffe bei wirklich jedem herrenlosen Tier, dass es einen liebevollen Platz für immer bekommt“, betont die engagierte oststeirische Tierschützerin Andrea Huber. „Aber ganz besonders bei diesen beiden.“ Denn ihr Schicksal ist hart.
Wir haben die sanften Tiere kennen gelernt, als wir eine Familie im Rahmen von „Die Krone hilft“ nachhaltig unterstützt haben. Die Kinder waren ganz klein, der Vater kämpfte gegen Krebs – ein Kampf, den der Steirer leider verloren hat. Die junge Mutter wollte nicht, dass ihre Kleinen auch noch ihre geliebten Hunde verlieren und zog in eine Gartenwohnung mit erlaubter Hundehaltung.
Doch: Die „Kampfhunde“ (es sind Pitbulls) müssten sofort weg, hieß es umgehend. Dabei gibt es in der Steiermark diese höchst fragwürdige Stigmatisierung mancher Rassen gar nicht – und wird es hoffentlich auch nie geben.
Der verzweifelten Mutter fehlte die Kraft für einen neuerlichen Umzug, die Tiere mussten in eine Pension. Tierschützerin Andrea Huber fand nach Monaten einen Traum-Platz bei einem Ehepaar für die beiden Tiere. Ein Weihnachtswunder! Ein Foto zeigt, wie sie auf der Couch neben ihrem Herrl sitzen – und tatsächlich lächeln. Die Herzen aller gingen auf. . .
Diese beiden Hunde haben nichts falsch gemacht – und dennoch alles verloren. Wir brauchen für sie ein Wunder. Aber manchmal gibt es die.
Andrea Huber, Weizer Pfotenbrücke
Jetzt, nur kurz darauf, sind sie wieder im Zwinger. „Weil sie bellen, wenn sie allein sind“, so Andrea Huber. „Und das für andere Mieter unzumutbar wurde.“ Zusatz: „Mir bricht das Herz.“
Die „Krone“-Familie weiß immer weiter!
Jetzt liegen alle Hoffnungen auf der „Krone“-Familie. Die freundlichen Tiere, acht Jahre alt, suchen ein liebevolles, gemeinsames Zuhause – in einer Gegend, in der Bellen keinen stört.
Wunder passieren immer wieder. Hoffentlich auch für „Iris“ und „Arkas“. . .
Infos: Andrea Huber, Weizer Pfotenbrücke, Nummer 0664/21 39 551
