Unfall in Graz: Mopedlenker (15) schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein junger Mopedlenker bei einer Kollision mit einem Pkw im Grazer Stadtgebiet. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag nach einem Missverständnis beim Linksabbiegen.
Eine 58-jährige Grazerin befuhr kurz vor 17 Uhr die Wiener Straße und wollte links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Dazu hielt sie laut Polizei zunächst an einer Bushaltestelle an und ließ Fahrzeuge in Richtung stadtauswärts passieren.
Ein nachkommender 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung ging davon aus, dass die Lenkerin geradeaus Richtung Norden weiterfahren wollte. Die Frau scherte aber aus und bog ab, es kam zur Kollision. Dabei wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in die Grazer Kinderklinik eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.