Unfall in Graz: Mopedlenker (15) schwer verletzt

Ein nachkommender 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung ging davon aus, dass die Lenkerin geradeaus Richtung Norden weiterfahren wollte. Die Frau scherte aber aus und bog ab, es kam zur Kollision. Dabei wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in die Grazer Kinderklinik eingeliefert.