Frauenköpfe, die Herz, Seele und Augen berühren

Anna Netrebko kam persönlich und kaufte vier Bilder

Schon bei ihrer ersten Vernissage in Reichenau verkaufte sie sechs Bilder. Auch Opernsängerin Anna Netrebko wurde auf sie aufmerksam und im Mai 2024 kam die weltberühmte Sopranistin sogar höchstpersönlich vorbei, um sich vier bunte „Weibsbilder“ für ihre Wohnung auszusuchen.

Aber auch zahlreiche Stammkunden hat Mikula bereits, vor allem während er Festspiele kommen immer wieder die gleichen Besucher. Auch Nina Horowitz von „Liebesgschichten und Heiratssachen“ kaufte ein Bild von ihr. „Sie hinterließ ihre Telefonnummer. Ich hab‘ sie zurückgerufen, ahnungslos, was sie von mir wollte. Und das Erste, was ich gesagt habe, war: „Ich such ja gar keinen Mann“, lacht sie heute über die erste Begegnung mit der TV-Moderatorin.