Frauenköpfe, die Herz, Seele und Augen berühren

Sieglinde Mikula verzaubert mit ihren aussagestarken, großformatigen Frauenbildern die Menschen. Sogar die weltberühmte Sopranistin Anna Netrebko lassen diese Bilder nicht kalt. Sie kam persönlich in Mikulas Galerie in Reichenau an der Rax (NÖ) und erstand dort vier Bilder für ihre Wohnung.
Eigentlich ist Sieglinde Mikula gebürtige Oberösterreicherin. Ein Zufall führte sie in den idyllischen Ort Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen. Vor drei Jahren lernte sie in Wien zufällig den Geschäftsmann Werner Kaizar kennen, der in Reichenau sein exklusives Modegeschäft „Kaizar Art & Tweed“ am Schlossplatz 5 führt. Er zeigte sich sofort begeistert von ihren bunten Frauenbildern und bot ihr an, in seiner zum Geschäft gehörenden Galerie auszustellen. Mikula sagte ja – und aus einer kurzen Ausstellung wurde nun eine dauerhafte.
Schon als Kind hatte sie gerne gemalt. Als Altenpflegerin entwickelte sie bald eine Vorliebe zu bunten Farben. „Ich begleitete viele Menschen beim Sterben“, so die Künstlerin. Als Ausgleich für die oft dunklen Momente umgab sie sich zu Hause mit fröhlichen Farben. „Je grauslicher die Welt draußen wurde, umso bunter wurden meine Bilder“. Genauer gesagt, ihre „Weibsbilder“.
Anna Netrebko kam persönlich und kaufte vier Bilder
Schon bei ihrer ersten Vernissage in Reichenau verkaufte sie sechs Bilder. Auch Opernsängerin Anna Netrebko wurde auf sie aufmerksam und im Mai 2024 kam die weltberühmte Sopranistin sogar höchstpersönlich vorbei, um sich vier bunte „Weibsbilder“ für ihre Wohnung auszusuchen.
Aber auch zahlreiche Stammkunden hat Mikula bereits, vor allem während er Festspiele kommen immer wieder die gleichen Besucher. Auch Nina Horowitz von „Liebesgschichten und Heiratssachen“ kaufte ein Bild von ihr. „Sie hinterließ ihre Telefonnummer. Ich hab‘ sie zurückgerufen, ahnungslos, was sie von mir wollte. Und das Erste, was ich gesagt habe, war: „Ich such ja gar keinen Mann“, lacht sie heute über die erste Begegnung mit der TV-Moderatorin.
Bilder, die zu Tränen rühren
Nicht nur die Farben verzaubern, sondern auch der Ausdruck ihrer oft grellbunten Charakterköpfe. „Viele Leute erkennen sich und ihre Seele in meinen Gemälden“, erklärt die Malerin. Sie erlebte Menschen, die beim Anblick ihrer Bilder sogar geweint haben. „Eine Frau sagte zu mir: ,Ich sehe mich in diesem Bild – so fühle ich mich, weil mein Sohn gestorben ist‘.“ Bei Vernissagen belauscht sie oft die Besucher und erkennt dabei, dass ihre Bilder für jeden eine eigene Geschichte erzählen. Und genau deshalb bekommen ihre Bilder nun auch keine Namen mehr.
Und wenn jetzt jemand ein Bild bei ihr telefonisch bestellt? „Dann muss er mir das Bild genau beschreiben“, lacht sie.
Was passiert als Nächstes?
Mikula hat jetzt nun endgültig ihre Zelte in Reichenau aufgeschlagen. Eine schöne Wohnung wurde gemeinsam mit ihrem Mann gemietet, ein Erkerzimmer mit wunderschönem Blick auf die Rax dient ihr als Atelier. Kürzlich fragte auch ein Paar aus den Arabischen Emiraten an, ob sie ihre Bilder nicht in Dubai ausstellen möchte. „Das würde mich besonders freuen“, so die Künstlerin abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.