Zum Weinen schön

Frauenköpfe, die Herz, Seele und Augen berühren

Niederösterreich
16.02.2026 16:00
Bunt, manchmal ernst, meist jedoch fröhlich – so präsentieren sich die großformatigen ...
Bunt, manchmal ernst, meist jedoch fröhlich – so präsentieren sich die großformatigen Frauenportraits der oberösterreichischen Malerin Sieglinde Mikula.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Sieglinde Mikula verzaubert mit ihren aussagestarken, großformatigen Frauenbildern die Menschen. Sogar die weltberühmte Sopranistin Anna Netrebko lassen diese Bilder nicht kalt. Sie kam persönlich in Mikulas Galerie in Reichenau an der Rax (NÖ) und erstand dort vier Bilder für ihre Wohnung. 

Eigentlich ist Sieglinde Mikula gebürtige Oberösterreicherin. Ein Zufall führte sie in den idyllischen Ort Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen. Vor drei Jahren lernte sie in Wien zufällig den Geschäftsmann Werner Kaizar kennen, der in Reichenau sein exklusives Modegeschäft „Kaizar Art & Tweed“ am Schlossplatz 5 führt. Er zeigte sich sofort begeistert von ihren bunten Frauenbildern und bot ihr an, in seiner zum Geschäft gehörenden Galerie auszustellen. Mikula sagte ja – und aus einer kurzen Ausstellung wurde nun eine dauerhafte.

Schon als Kind hatte sie gerne gemalt. Als Altenpflegerin entwickelte sie bald eine Vorliebe zu bunten Farben. „Ich begleitete viele Menschen beim Sterben“, so die Künstlerin. Als Ausgleich für die oft dunklen Momente umgab sie sich zu Hause mit fröhlichen Farben. „Je grauslicher die Welt draußen wurde, umso bunter wurden meine Bilder“. Genauer gesagt, ihre „Weibsbilder“. 

„Gekommen, um zu bleiben“. Ursprünglich nur für eine Vernissage angedacht, jetzt hat Mikula ...
„Gekommen, um zu bleiben“. Ursprünglich nur für eine Vernissage angedacht, jetzt hat Mikula ihren Lebensmittelpunkt nach Reichenau an der Rax verlegt.(Bild: Doris Seebacher)
In Künstlerkreisen wird Mikula wegen ihrer farbenfrohen Bilder bereits „Madame Klimt" genannt.
In Künstlerkreisen wird Mikula wegen ihrer farbenfrohen Bilder bereits „Madame Klimt“ genannt.(Bild: Doris Seebacher)
Immer wieder probiert sie neue Techniken aus. Handgeschöpftes Bütenpapier aus Irland, ...
Immer wieder probiert sie neue Techniken aus. Handgeschöpftes Bütenpapier aus Irland, japanisches Reispapier oder Blattgold findet sich oft auf ihren Bildern.(Bild: Doris Seebacher)
Die Augen sind Mikula das wichtigste in ihren Bildern. Sie werden auch immer ganz zum Schluß gemalt.
Die Augen sind Mikula das wichtigste in ihren Bildern. Sie werden auch immer ganz zum Schluß gemalt.(Bild: Doris Seebacher)
In ihrem Atelier in Reichenau malt sie, mit Blick auf die Rax.
In ihrem Atelier in Reichenau malt sie, mit Blick auf die Rax.(Bild: Doris Seebacher)

Anna Netrebko kam persönlich und kaufte vier Bilder
Schon bei ihrer ersten Vernissage in Reichenau verkaufte sie sechs Bilder. Auch Opernsängerin Anna Netrebko wurde auf sie aufmerksam und im Mai 2024 kam die weltberühmte Sopranistin sogar höchstpersönlich vorbei, um sich vier bunte „Weibsbilder“ für ihre Wohnung auszusuchen. 

Aber auch zahlreiche Stammkunden hat Mikula bereits, vor allem während er Festspiele kommen immer wieder die gleichen Besucher. Auch Nina Horowitz von „Liebesgschichten und Heiratssachen“ kaufte ein Bild von ihr. „Sie hinterließ ihre Telefonnummer. Ich hab‘ sie zurückgerufen, ahnungslos, was sie von mir wollte. Und das Erste, was ich gesagt habe, war: „Ich such ja gar keinen Mann“, lacht sie heute über die erste Begegnung mit der TV-Moderatorin. 

Netrebko mit Ehepaar Mikula und Galerist Kaizar
Netrebko in Reichenau
Wo Opern-Diva Inspiration für ihre Wohnung sucht
23.05.2024
Schöne Erinnerung: Sieglinde Mikula gemeinsam mit Anna Netrebko
Schöne Erinnerung: Sieglinde Mikula gemeinsam mit Anna Netrebko(Bild: Doris Seebacher)
Insgesamt kaufte die Sopranistin vier Bilder für ihre Privatwohnung.
Insgesamt kaufte die Sopranistin vier Bilder für ihre Privatwohnung.(Bild: Doris Seebacher)
Im Bild: Sieglinde Mikula, Anna Netrebko und Modezar und Galeriebesitzer Werner Kaizar
Im Bild: Sieglinde Mikula, Anna Netrebko und Modezar und Galeriebesitzer Werner Kaizar(Bild: Doris Seebacher)

Bilder, die zu Tränen rühren
Nicht nur die Farben verzaubern, sondern auch der Ausdruck ihrer oft grellbunten Charakterköpfe. „Viele Leute erkennen sich und ihre Seele in meinen Gemälden“, erklärt die Malerin. Sie erlebte Menschen, die beim Anblick ihrer Bilder sogar geweint haben. „Eine Frau sagte zu mir: ,Ich sehe mich in diesem Bild – so fühle ich mich, weil mein Sohn gestorben ist‘.“ Bei Vernissagen belauscht sie oft die Besucher und erkennt dabei, dass ihre Bilder für jeden eine eigene Geschichte erzählen. Und genau deshalb bekommen ihre Bilder nun auch keine Namen mehr.

Und wenn jetzt jemand ein Bild bei ihr telefonisch bestellt? „Dann muss er mir das Bild genau beschreiben“, lacht sie.

Was passiert als Nächstes?
Mikula hat jetzt nun endgültig ihre Zelte in Reichenau aufgeschlagen. Eine schöne Wohnung wurde gemeinsam mit ihrem Mann gemietet, ein Erkerzimmer mit wunderschönem Blick auf die Rax dient ihr als Atelier. Kürzlich fragte auch ein Paar aus den Arabischen Emiraten an, ob sie ihre Bilder nicht in Dubai ausstellen möchte. „Das würde mich besonders freuen“, so die Künstlerin abschließend. 

Niederösterreich
16.02.2026 16:00
Niederösterreich

