NÖ: Ein Bundesland mit Kinderwunsch

„Arbeitsplätze schaffen“

94 Prozent aller Landsleute finden – laut einer aktuellen Umfrage des Institutes für Strategieanalysen (1500 Befragte) – dass die Schaffung von Arbeitsplätzen eine der obersten Zukunftsprioritäten sein soll. „Mit einer neuen Wirtschaftsstrategie 2030+, die wir gerade finalisieren und die auf die veränderte Wirtschaftswelt reagiert, setzen wir genau in diesem Bereich Schwerpunkte“, erklärt dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Fokus wird dabei auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gesetzt. Wichtige Punkte dabei: die Digitalisierung und der Abbau von bürokratischen Hürden. Die Devise lautet: „Damit Zukunftspolitik wirkt, braucht sie eine Verwaltung, die leistungsfähig und zeitgemäß arbeitet.“