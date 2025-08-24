Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwurf der ÖVP

War die Ruine Gösting im „Sonderangebot“?

Steiermark
24.08.2025 06:00
Die Zukunft der Burgruine Gösting ist ungewiss – vor zwei Jahren hätte die Stadt sie offenbar ...
Die Zukunft der Burgruine Gösting ist ungewiss – vor zwei Jahren hätte die Stadt sie offenbar vergleichsweise günstig erwerben können.(Bild: Pail Sepp)

Die Stadt Graz hätte Burg Gösting vor zwei Jahren für vergleichsweise einen „Pappenstiel“ kaufen können. Das geht zumindest aus einem Angebot des einstigen Burgherrn hervor, das die ÖVP jetzt vorlegt.

0 Kommentare

Die Zukunft der Burgruine Gösting beschäftigt nicht nur viele Grazer. Wie berichtet, stehen die altehrwürdigen Gemäuer zum Verkauf. Stolze 6,5 Millionen Euro haben die Erben des verstorbenen Burgherrn Hubert Auer dafür ausgerufen. Viel zu viel für die Stadt Graz. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) winkte sofort ab, bei der aktuellen Budgetlage sei dies illusorisch, zumal ja auch noch Aufschließungskosten in der Höhe von mindestens zwei Millionen Euro zu stemmen wären.

Statt 40.000 nur 1 Euro
Doch hätte die Stadt vor gar nicht allzu langer Zeit die Burg vergleichsweise um einen Schnäppchenpreis erwerben können? Damit lässt jetzt ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner aufhorchen. Er legt dazu ein Angebot von Hubert Auer vom Juli 2023 vor: Darin bietet der einstige Groß-Bäcker der Stadt an, den Pachtzins von jährlich 40.000 auf einen Euro (!) zu vermindern – oder der Pachtvertrag bleibt aufrecht und die Burg geht nach Ende der 50-jährigen Laufzeit an die Kommune über. Dritte Möglichkeit: Die Stadt zahlt den noch ausstehenden Pachtzins für die gesamte Laufzeit und wird damit Burg-Herrin.

ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner (r.) und Burgverein-Obmann Sepp Stiger haben Hoffnung auf Öffnung ...
ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner (r.) und Burgverein-Obmann Sepp Stiger haben Hoffnung auf Öffnung der Burg noch nicht aufgegeben.(Bild: Büro Hohensinner)

„Warum hat Stadtrat Eber aber auch nach Eingang dieses Angebots immer mit dem hohen Pachtzins argumentiert? Und vor allem, warum hat die Öffentlichkeit nie von diesem Angebot erfahren?“, fragt sich jetzt nicht nur Hohensinner. Der Finanzstadtrat bestätigt das Auer-Angebot. „Es gab auch mehrere Gespräche. Nach umfassender Prüfung hat sich die Stadt, insbesondere aufgrund der zu erwartenden Folgekosten in Millionenhöhe, aber für die Kündigung des Pachtvertrags entschieden“, stellt Eber klar.

Lesen Sie auch:
Die Burgruine Gösting steht aktuell zum Verkauf – 6,4 Millionen Euro ist die Basis für ...
Trotz akuter Geldnot
Grazer Koalition berät über Kauf der Ruine Gösting
13.08.2025
Verkauf Ruine Gösting
Geld, Geschmack: Was ein Burgherr mitbringen muss
05.08.2025
Krone Plus Logo
Wahrzeichen in Graz
Paukenschlag: Burg Gösting steht nun zum Verkauf
05.08.2025

„Geht um Erhalt von wertvollem Kulturgut“
Zweifellos hätte die Stadt beim Eingehen auf das Offert viel Geld sparen und die Ruine so bewahren können. „Aber die Koalition gibt das Geld offenbar lieber für, aus meiner Sicht, sinnlose Verkehrsprojekte aus, als sich der Verantwortung zu stellen, wertvolles Kulturgut – und hier geht es immerhin um das älteste Bauwerk der Stadt – zu bewahren“, schüttelt Hohensinner den Kopf. Oberstes Ziel müsse es jedenfalls sein, dass die Burg endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
129.888 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.821 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
105.125 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2175 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1492 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf