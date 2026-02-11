She landed on her head
Brutal snowboard crash! Chinese woman unconscious
Terrible images unfolded on Wednesday at the Olympic Games in the halfpipe. During the women's qualifying round, snowboarder Liu Jiayu took a heavy fall during a jump and lay unconscious on the ground for a long time.
What happened?
The Chinese athlete attempted a "frontside 900" on her second run. The trick looked good at first, but then Jiayu lost control and hit her head on the ground from a height of several meters. She slid down the slope and then lay motionless on her back with her eyes closed.
Extent of injury unknown
These are terrible images that spectators at Livigno Snow Park and in front of their TV sets have to endure. Rescue workers quickly rush to the 2018 Olympic silver medalist, and six first responders take care of Jiayu before she is transported away by Akia after about seven minutes. The spectators applaud, but there is no information about her health or the extent of her injuries at this time.
