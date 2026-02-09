Vorteilswelt
Auf Plateau gestrandet

Gleitschirm klappt plötzlich ein: Notlandung

Tirol
09.02.2026 20:59
In Tirol ist ein Paragleiter notgelandet, weil sich die Leinen verhängt hatten (Symbolbild).
In Tirol ist ein Paragleiter notgelandet, weil sich die Leinen verhängt hatten (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Leinen waren verhängt – der Gleitschirm konnte sich nicht mehr entfalten. So musste der 50-jährige Paragleitschirm-Pilot in Tirol eine Notlandung durchführen.

Das Wetter lud in Tirol noch einmal zum Fliegen ein, doch ein Paragleitschirm-Pilot hatte am Montagnachmittag Glück im Unglück: Der Einheimische (50) startete mit seinem Gleitschirm in Neustift im Stubaital vom Startplatz „Schlick 2000“. Er flog in Richtung Süden bis zum Skigebiet Stubaier Gletscher. Doch am „Mutterbergsee“ klappte plötzlich der Gleitschirm ein.

Die verhängten Leinen machten es dem Piloten unmöglich, den Gleitschirm noch einmal zu entfalten. So musste er auf einem Plateau auf einer Seehöhe von ca. 2265 Metern eine Notlandung durchführen. Der 50-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund der Störung am Gleitschirm musste der Pilot auf einem Plateau auf einer Seehöhe von ca. 2265m eine Notlandung durchführen.

Die Polizei

Doch ein erneuter Startversuch misslang, die Verhältnisse waren ungünstig, wie die Polizei berichtet. Der Abstieg war ebenso nicht möglich. Schließlich rief der Gestrandete den Notruf und wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.

Tirol

