Gleitschirm klappt plötzlich ein: Notlandung

Das Wetter lud in Tirol noch einmal zum Fliegen ein, doch ein Paragleitschirm-Pilot hatte am Montagnachmittag Glück im Unglück: Der Einheimische (50) startete mit seinem Gleitschirm in Neustift im Stubaital vom Startplatz „Schlick 2000“. Er flog in Richtung Süden bis zum Skigebiet Stubaier Gletscher. Doch am „Mutterbergsee“ klappte plötzlich der Gleitschirm ein.