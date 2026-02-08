Gold for Germany
Luge: Jonas Müller wins silver medal
Artificial track luger Jonas Müller secured the silver medal in the singles event at the Olympic Games in Cortina.
The 28-year-old from Vorarlberg was already in second place after the first two runs on Saturday and held this position on Sunday. The European champion was only beaten by German world champion Max Langenhan, who set track records in all four runs and had a lead of 0.596 seconds. Bronze went to local hero Dominik Fischnaller.
Müller celebrated the greatest success of his career in his Olympic debut, winning silver just like Wolfgang Kindl did four years ago in Beijing. This increased Austria's medal haul on Sunday, after snowboarders Benjamin Karl (gold) and Sabine Payer (silver) had previously secured the first two top-three finishes for the ÖOC team.
This is how Jonas Müller's silver medal was celebrated in his hometown of Bludenz:
Disappointment for Gleirscher and Kindl
Things did not go as planned in the "Eugenio Monti" ice channel for Tyroleans Nico Gleirscher and Kindl, who had to settle for fifth and eighth place.
The rankings were entirely consistent with the runs. Langenhan, who has not been particularly convincing in the World Cup this season, improved his track record from run to run, setting a new best time of 52.660 seconds. Müller delivered the second-fastest time in each run, but a mistake at the bottom prevented him from achieving an even better result in the third run. Fischnaller was the third-best in each run.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
