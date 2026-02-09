Die richtige Zahnhygiene für den Alltag daheim

Ohne Zahnseide erreicht man 40 % des Zahnes nicht

Im Workshop bekommt man eine Anleitung, wie man seine Zahnhygiene effizient zu Hause durchführen kann. Er richtet sich an alle Personen in Ausbildung, Karriere und Beruf, denen die Ästhetik und Gesundheit ihrer Zähne am Herzen liegt. Vermittelt wird ein Grundverständnis seiner Beißerchen, mit dem Ziel, zu Hause eine effiziente Mundhygiene durchführen zu können. „Bei der Zahnhygiene beim Zahnarzt oder bei der Zahnärztin werden die Zähne komplett gereinigt. Wenn man dann zu Hause aber nicht in der Lage ist, diese ordentlich zu pflegen, ist man in ein paar Tagen oder Wochen wieder auf dem Stand, wo man vor dem Besuch beim Zahnarzt war. Und das möchte ich verhindern“, erklärt die Expertin.