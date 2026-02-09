Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geld und Nerven sparen

Die richtige Zahnhygiene für den Alltag daheim

Tirol
09.02.2026 16:00
Mit der richtigen Zahnhygiene lässt sich der eine oder andere Eingriff bestimmt verhindern.
Mit der richtigen Zahnhygiene lässt sich der eine oder andere Eingriff bestimmt verhindern.(Bild: Copyright: Aleksandr Ivannikov, stock.adobe.com / KroneMED)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Mit einem Workshop sollen Menschen dazu befähigt werden, zu Hause eine effiziente Gebiss-Pflege durchführen zu können, um sich so beim Arzt Geld und Nerven zu ersparen. 

0 Kommentare

Die meisten Menschen können sich einen angenehmeren Zeitvertreib vorstellen, als zum Zahnarzt zu gehen. Und obwohl man sich heutzutage wirklich nicht mehr vor Schmerzen fürchten braucht – Betäubung sei Dank -, kann es doch passieren, dass die Rechnung, die man bekommt, Schmerzen verursacht. Regelmäßige Zahnarztbesuche kann man sich mit der richtigen Zahnhygiene nicht ersparen – aber vielleicht den ein oder anderen Eingriff.

Menschen die richtige Zahnhygiene beizubringen, das ist die Passion der ehemaligen Prophylaxeassistentin Monika Hinterwaldner. In Kooperation mit dem Wifi bietet sie einen etwa zweistündigen Workshop an, in dem man die richtige Zahnpflege lernen kann. „Eines gleich vorweg“, erklärt sie lächelnd, „niemand muss in diesem Workshop seine Zähne zeigen.“

Ohne Zahnseide erreicht man 40 % des Zahnes nicht
Im Workshop bekommt man eine Anleitung, wie man seine Zahnhygiene effizient zu Hause durchführen kann. Er richtet sich an alle Personen in Ausbildung, Karriere und Beruf, denen die Ästhetik und Gesundheit ihrer Zähne am Herzen liegt. Vermittelt wird ein Grundverständnis seiner Beißerchen, mit dem Ziel, zu Hause eine effiziente Mundhygiene durchführen zu können. „Bei der Zahnhygiene beim Zahnarzt oder bei der Zahnärztin werden die Zähne komplett gereinigt. Wenn man dann zu Hause aber nicht in der Lage ist, diese ordentlich zu pflegen, ist man in ein paar Tagen oder Wochen wieder auf dem Stand, wo man vor dem Besuch beim Zahnarzt war. Und das möchte ich verhindern“, erklärt die Expertin.

Monika Hinterwaldner möchte im Workshop vermitteln, wie man eine effiziente Mundhygiene daheim ...
Monika Hinterwaldner möchte im Workshop vermitteln, wie man eine effiziente Mundhygiene daheim durchführt.(Bild: Monika Hinterwaldner)

Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß Hinterwaldner, dass gründliche Zahnhygiene längst nicht der Normalzustand ist: „Zahnseide wird oft vergessen, vielleicht auch, weil sie als unangenehm empfunden wird. Man muss aber wissen, wenn man keine Zahnseide verwendet, erreicht man ungefähr 40 Prozent des Zahnes nicht!“ Sie möchte Mut machen, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen – denn welcher Zahnarzt hat schon Zeit, einem gründlich die richtige Zahnpflege zu erklären? Außerdem sei der Weg zum Zahnarzt vielleicht eine Hürde, die nicht jeder gern nimmt. „Wer einfach nur Informationen und eine Anleitung haben möchte, ist bei mir richtig. Im Workshop nehmen wir uns wirklich Zeit, da wird nicht nur am Rande erwähnt, dass man vielleicht Zahnseide verwenden sollte.“

Ratschläge zur richtigen Zahnhygiene
Ein paar Tipps und Tricks verrät Hinterwaldner den „Krone“- Lesern:

  • Es geht um den richtigen Zeitpunkt, der ist morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen. Nach dem Konsum von süßen, sauren und säurehaltigen Mahlzeiten und Getränken darf frühstens nach einer Stunde mit der Bürste gereinigt werden.
  • Reihenfolge: Zahnseide – Innenseite Oberkiefer – Außenseite Oberkiefer – Innenseite Unterkiefer – Außenseite Unterkiefer – Hintere Flächen der letzten Zähne.
  • Benutzung der Zahnseide: ellbogenlanges Stück um den Mittelfinger wickeln und über Zeigefinger und Daumen positionieren und spannen. Zahnseide in den Zahnzwischenraum zum und unter den Zahnfleischrand führen. Zahnseide immer nur um einen Zahn herum anlegen und ausschließlich bis zum Bereich des Zahnfleisches auf und ab bewegen.

Für weitere Tipps und Infos kann der Workshop gebucht werden, und zwar direkt auf der Homepage des Wifi. Der erste Termin ist am 25. Februar. Die Kosten belaufen sich auf 95 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
284.708 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
278.582 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
146.388 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf