Die richtige Zahnhygiene für den Alltag daheim

Mit einem Workshop sollen Menschen dazu befähigt werden, zu Hause eine effiziente Gebiss-Pflege durchführen zu können, um sich so beim Arzt Geld und Nerven zu ersparen.
Die meisten Menschen können sich einen angenehmeren Zeitvertreib vorstellen, als zum Zahnarzt zu gehen. Und obwohl man sich heutzutage wirklich nicht mehr vor Schmerzen fürchten braucht – Betäubung sei Dank -, kann es doch passieren, dass die Rechnung, die man bekommt, Schmerzen verursacht. Regelmäßige Zahnarztbesuche kann man sich mit der richtigen Zahnhygiene nicht ersparen – aber vielleicht den ein oder anderen Eingriff.
Menschen die richtige Zahnhygiene beizubringen, das ist die Passion der ehemaligen Prophylaxeassistentin Monika Hinterwaldner. In Kooperation mit dem Wifi bietet sie einen etwa zweistündigen Workshop an, in dem man die richtige Zahnpflege lernen kann. „Eines gleich vorweg“, erklärt sie lächelnd, „niemand muss in diesem Workshop seine Zähne zeigen.“
Ohne Zahnseide erreicht man 40 % des Zahnes nicht
Im Workshop bekommt man eine Anleitung, wie man seine Zahnhygiene effizient zu Hause durchführen kann. Er richtet sich an alle Personen in Ausbildung, Karriere und Beruf, denen die Ästhetik und Gesundheit ihrer Zähne am Herzen liegt. Vermittelt wird ein Grundverständnis seiner Beißerchen, mit dem Ziel, zu Hause eine effiziente Mundhygiene durchführen zu können. „Bei der Zahnhygiene beim Zahnarzt oder bei der Zahnärztin werden die Zähne komplett gereinigt. Wenn man dann zu Hause aber nicht in der Lage ist, diese ordentlich zu pflegen, ist man in ein paar Tagen oder Wochen wieder auf dem Stand, wo man vor dem Besuch beim Zahnarzt war. Und das möchte ich verhindern“, erklärt die Expertin.
Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß Hinterwaldner, dass gründliche Zahnhygiene längst nicht der Normalzustand ist: „Zahnseide wird oft vergessen, vielleicht auch, weil sie als unangenehm empfunden wird. Man muss aber wissen, wenn man keine Zahnseide verwendet, erreicht man ungefähr 40 Prozent des Zahnes nicht!“ Sie möchte Mut machen, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen – denn welcher Zahnarzt hat schon Zeit, einem gründlich die richtige Zahnpflege zu erklären? Außerdem sei der Weg zum Zahnarzt vielleicht eine Hürde, die nicht jeder gern nimmt. „Wer einfach nur Informationen und eine Anleitung haben möchte, ist bei mir richtig. Im Workshop nehmen wir uns wirklich Zeit, da wird nicht nur am Rande erwähnt, dass man vielleicht Zahnseide verwenden sollte.“
Ratschläge zur richtigen Zahnhygiene
Ein paar Tipps und Tricks verrät Hinterwaldner den „Krone“- Lesern:
Für weitere Tipps und Infos kann der Workshop gebucht werden, und zwar direkt auf der Homepage des Wifi. Der erste Termin ist am 25. Februar. Die Kosten belaufen sich auf 95 Euro.
