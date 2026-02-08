Warum den steirischen Narren das Lachen vergeht

„Tun uns den Aufwand bald nicht mehr an“

Die Gemeinden müssen sparen, auch beim Fasching. Sponsoren, einst verlässliche Partner, werden weniger oder ziehen sich ganz zurück. „Die jüngere Generation hat den Humor nicht und damit kaum Interesse, den Fasching in der bislang gelebten Tradition zu sponsern und zu unterstützen“, bedauert Peter Schiefer vom Gleisdorfer Faschingsverein. Die Pointen sitzen, das Publikum kommt und dennoch wird es von einer auf die andere Vorstellung riskanter, dass die hohen Spesen die Vereinskassa plündern. „Wir zahlen allein 6.600 Euro Saalmiete an die Stadtgemeinde, dazu AKM und die hohen Kosten für die Technik. In Summe stemmen wir heuer 40.000 Euro an Fixkosten“, rechnet Schiefer vor. „Ich bezweifle, dass wir uns Aufwand und Risiko auch im nächsten Jahr antun werden.“