„Ich bin schon seit meiner Geburt im Exil“

Eine „neue Form der Freiheit“ in Europa

Vor acht Jahren hat Charaf Syrien verlassen, ihre Familie seitdem nicht mehr gesehen: „Aber wenn ich ehrlich sein soll, bin ich schon seit meiner Geburt im Exil, habe mich immer auch fremd gefühlt in meiner Heimat.“ Aufgehoben fühlte sie sich in ihrer Familie – und in der Literatur: „Zu lesen und zu schreiben war für mich wie eine Auszeit von der Realität, in der ich nicht sein konnte, wer ich bin.“ Und so waren die vergangenen acht Jahre, in denen Charaf unter anderem in Polen, Schweden, Lettland, Deutschland und zuletzt in Wien gelebt hat, auch eine Reise zu sich selbst: „Ich erlebe hier eine neue Form der Freiheit.“