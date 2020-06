Im goldenen Käfig sind viele Ideen erblüht

Die Heimat musste er verlassen

2010 hat der 1978 geborene Autor und Literaturwissenschafter beschlossen seine Heimat zu verlassen: „Ich wollte mit Mitstreitern in Minsk einen Verein für die Rechte von Homosexuellen gründen und landete dafür mehrere Tage im Gefängnis.“ Am Papier ist Homosexualität in seiner Heimat zwar seit 1994 kein Verbrechen mehr, doch in der Praxis sieht es anders aus: „Alles was abseits der Norm ist, alle marginalisierten Bevölkerungsgruppen werden unterdrückt“, schildert er.