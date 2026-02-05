Vorteilswelt
Kostenlos und anonym

Wo Jugendliche wirklich alle Fragen stellen können

Niederösterreich
05.02.2026 11:00
Die Berater sind telefonisch und digital erreichbar.
Die Berater sind telefonisch und digital erreichbar.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Die Jugendinfo hilft seit 25 Jahren jungen Menschen in Niederösterreich mit Antworten zu allen Lebenslagen weiter. Kostenlos, anonym und nachhaltig. Eine Erfolgsgeschichte, die heutzutage Mut macht!

0 Kommentare

Hier bekommen junge Menschen auf jede Frage eine Antwort: Seit 25 Jahren steht die Jugendinfo den Heranwachsenden mit Rat und Tat zur Seite. Als Informationsstelle für Jugendliche und alle, die mit jungen Menschen zu tun haben – also auch Angehörige oder Pädagogen – wird zu Schule oder Bildung, Rechte und Pflichten, Wohnen, psychische Gesundheit, Auslandsaufenthalte, sicheres Feiern, Förderungen, von Taschengeld-Empfehlungen bis hin zu Notschlafstellen informiert. Auch zwei Juristen stehen für Rechtsberatungen bereit. Anonym und kostenlos!

In der „Einflugschneise“
Der Standort in der Kremsergasse – im Herzen der St. Pöltner Innenstadt – liegt direkt an der „Einflugschneise“ zwischen dem Bahnhof und vielen großen Schulen wie etwa dem BORG oder der BAfEP. „Viele kommen von der Straße herein. Zu Beginn ist die Schwelle oft groß, aber dann wird der persönliche Kontakt gesucht“, erklärt Geschäftsführer Lutz Köllner. Im Süden des Landes ist die Singergasse in Wiener Neustadt erste Anlaufstelle.

Die Jugendlichen von heute sehen sich mit unzähligen Herausforderung konfrontiert – digital und ...
Die Jugendlichen von heute sehen sich mit unzähligen Herausforderung konfrontiert – digital und auch psychisch.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Hilfe in allen Lebenslagen
Das 18-köpfige Team der Jugendinfo ist aber auch telefonisch oder digital erreichbar. Unkompliziert, kostenlos, anonym und verständlich. „Es ist wichtig, dass die jungen Menschen wissen, dass es die Jugendinfo gibt. Das Angebot ist da“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Wo nicht persönlich geholfen werden kann, wird an entsprechende Stellen weitergeleitet. Auch in Akutsituationen – und das seit einem Vierteljahrhundert.

Beim Start war Internet neu
„Vor 25 Jahren wurde als TopZ-Jugendinformation mit drei Leuten in einem Beratungslokal begonnen“, erinnert sich Wolfgang Juterschnig vom Landesjugendreferat. Um die neumodischen Internet-Terminals der Jugendinfo herrschte damals ein „großes Griss“. Heutzutage sind Handy und Co. aus den Händen der jungen Menschen gar nicht mehr wegzudenken. Somit hat sich auch das Angebot weiterentwickelt. Daher wird heutzutage auf Podcasts, Videos und Social Media gesetzt.

Zitat Icon

Die Jugendinfo ist für uns ein wertvoller und unverzichtbarer Partner, der dort hilft, wo junge Menschen Unterstützung brauchen – seit 25 Jahren.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Gemeinden werden gecoacht
In 573 Gemeinden in NÖ stehen Angebote und Services zur Verfügung. „Jugendcoaches für Gemeinden sind eine effektvolle Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit“, hält Teschl-Hofmeister fest. Und erweitern das Angebot der Jugendinfo. Mit nachhaltigem Erfolg: „Es gibt auch nach Jahren noch immer wieder nette Begegnungen. Für einige sind wir auch langjährige Partner“, schildert Köllner. Die Vision der Jugendinfo war, ist und wird auch in Zukunft ist klar sein: Junge Menschen, die gestärkt, selbstbestimmt und voller Möglichkeiten durchs Leben gehen!

