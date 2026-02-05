Wo Jugendliche wirklich alle Fragen stellen können

Gemeinden werden gecoacht

In 573 Gemeinden in NÖ stehen Angebote und Services zur Verfügung. „Jugendcoaches für Gemeinden sind eine effektvolle Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit“, hält Teschl-Hofmeister fest. Und erweitern das Angebot der Jugendinfo. Mit nachhaltigem Erfolg: „Es gibt auch nach Jahren noch immer wieder nette Begegnungen. Für einige sind wir auch langjährige Partner“, schildert Köllner. Die Vision der Jugendinfo war, ist und wird auch in Zukunft ist klar sein: Junge Menschen, die gestärkt, selbstbestimmt und voller Möglichkeiten durchs Leben gehen!