Skischulen setzen neue Maßstäbe beim Kinderschutz

Der Kärntner Skischulverband (KSSV) setzt gemeinsam mit dem Land Kärnten österreichweit neue Standards im Kinder- und Jugendschutz. Mit einem umfassenden Kinder-Sicherheits- und Schutzkonzept übernimmt Kärnten eine klare Vorreiterrolle – und sorgt dafür, dass Eltern ihre Kinder mit einem noch besseren Gefühl auf die Piste schicken können.