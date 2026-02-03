Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärnten fährt vor:

Skischulen setzen neue Maßstäbe beim Kinderschutz

Bergkrone
03.02.2026 17:40
Kärntens Skischulen wollen neue Maßstäbe beim Kinderschutz setzen.
Kärntens Skischulen wollen neue Maßstäbe beim Kinderschutz setzen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Bergkrone
Von Bergkrone

Der Kärntner Skischulverband (KSSV) setzt gemeinsam mit dem Land Kärnten österreichweit neue Standards im Kinder- und Jugendschutz. Mit einem umfassenden Kinder-Sicherheits- und Schutzkonzept übernimmt Kärnten eine klare Vorreiterrolle – und sorgt dafür, dass Eltern ihre Kinder mit einem noch besseren Gefühl auf die Piste schicken können.

0 Kommentare

Präsentiert wurde das Konzept i am Übungsgelände in Bad Kleinkirchheim. Dort wurde deutlich: Das neue Schutzkonzept ist kein theoretisches Papier, sondern gelebte Praxis. Als erstes Bundesland setzt Kärnten ein verbindliches, überprüfbares System um, das in allen teilnehmenden Skischulen gilt.

„Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat im Skischulwesen höchste Priorität“, betont Sportjurist Josef Gröchenig vom Land Kärnten. Klare Regeln, geschulte Mitarbeiter und ein bewusster Umgang miteinander sollen die Sicherheit für Kinder, Eltern und Skilehrkräfte deutlich erhöhen.

Das dreijährige Pilotprojekt wird aktuell in drei Skigebieten erprobt – in St. Oswald/Bad Kleinkirchheim, am Katschberg und am Falkert. Ziel ist es, einheitliche Standards zu entwickeln, die langfristig auf weitere Skischulen ausgeweitet werden können.

Was das Konzept konkret vorsieht, ist klar geregelt: Null-Toleranz gegenüber Gewalt, Mobbing oder Missbrauch, ein verbindlicher Verhaltenskodex für alle Skilehrerinnen und Skilehrer, sichere Übungsplätze, Helmpflicht, klare Bring- und Abholprozesse sowie speziell geschulte Kinderschutzbeauftragte. Auch der sensible Umgang mit Nähe, Privatsphäre und Vorbildwirkung ist fix verankert.

„Kinderschutz bedeutet, Sicherheit ganzheitlich zu denken – von der Infrastruktur bis zur Ausbildung“, erklärt Landes-Skibeauftragter Raimund Berger. Und KSSV-Obmann Markus Reicher unterstreicht, warum Kärnten als Pilotregion ideal ist: „Über 90 Prozent unserer Skischulkunden sind Kinder und Jugendliche. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung.“

Landessportdirektor Arno Arthofer bringt es auf den Punkt: „Dieses Konzept setzt ein starkes Zeichen für den Schutz unserer Kinder – und macht Kärnten zum Vorbild im österreichischen Skisport.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Blick vom Nordufer über den zugefrorenen Vilsalpsee.
Nix wie los
Winterwanderung von
Tannheim zum Vilsalpsee
Das Hochwechselgebiet lohnt immer wieder den Aufstieg.
Wanderbare Steiermark
Ein Aussichtsbalkon über der Oststeiermark
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
176.631 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
141.401 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
119.092 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf