Die letzten Missionare packen jetzt ihre Koffer

Es ist still in dem großen Haus, die Gänge sind leer, viele Räume längst nicht mehr beheizt. Kaum noch vorstellbar, dass hier zu Hochzeiten an die 60 Schüler, Priester, Ordensleute ein und aus gingen. Das ist lange her. Heute leben hier nur noch sieben Missionare, wie die Mitglieder der Ordensgemeinschaft „St. Josefs Missionare von Mill Hill“ genannt werden.