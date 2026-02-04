Worauf sollen Frühbucher achten?

Über „den frühen Vogel“ gibt es ja ein bekanntes Sprichwort – Birgit Auner, Expertin für Konsumentschutz in der AK Steiermark, gibt jedoch zu bedenken, dass der Frühbucher-Preis nicht automatisch der günstigste sein muss, denn oftmals winken „last minute“ attraktivere Angebote.
Wer früh den Urlaub bucht, hat den Vorteil, das Hotel, das man gerne möchte, in der gewünschten Zeit zu bekommen. Es heißt aber nicht, dass man dasselbe Angebot nicht „last minute“ noch billiger bekommen würde. Grundsätzlich lohnt sich auch für Frühbucherinnen und Frühbucher der Kostenvergleich bei mehreren Anbietern: Was bei dem einen als Schnäppchen angepriesen wird, ist bei einem Konkurrenten vielleicht der reguläre Preis – auf den es womöglich auf Nachfrage noch einen Nachlass gibt.
Auf Stornobedingungen achten
Viele, die früh buchen, bereuen es im Nachhinein, sich zu früh gebunden zu haben. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass man auf die Stornobedingungen achten und an eine Reisestornoversicherung denken sollte.
Achtung: Die Versicherungsbedingungen sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.
Wird der Flug online gebucht, sollten die Preise bei den Online-Flugportalen und direkt bei den Fluglinien verglichen und auf Kostenfallen geachtet werden.
Bei einer Online-Buchung muss man auch mit Preisdifferenzen je nach Endgerät und Tag rechnen. Es kommt dabei oft vor, dass die Preise am iPad oder Laptop anders sind als bei der Buchung übers Handy oder umgekehrt.
