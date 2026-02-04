Worauf sollen Frühbucher achten?

Wer früh den Urlaub bucht, hat den Vorteil, das Hotel, das man gerne möchte, in der gewünschten Zeit zu bekommen. Es heißt aber nicht, dass man dasselbe Angebot nicht „last minute“ noch billiger bekommen würde. Grundsätzlich lohnt sich auch für Frühbucherinnen und Frühbucher der Kostenvergleich bei mehreren Anbietern: Was bei dem einen als Schnäppchen angepriesen wird, ist bei einem Konkurrenten vielleicht der reguläre Preis – auf den es womöglich auf Nachfrage noch einen Nachlass gibt.