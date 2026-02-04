Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK-SERVICE-TIPP

Worauf sollen Frühbucher achten?

Steiermark
04.02.2026 05:59
Birgit Auner ist Konsumentenschutz-Expertin in der Arbeiterkammer Steiermark
Birgit Auner ist Konsumentenschutz-Expertin in der Arbeiterkammer Steiermark(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe, AK/Buchsteiner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Über „den frühen Vogel“ gibt es ja ein bekanntes Sprichwort – Birgit Auner, Expertin für Konsumentschutz in der AK Steiermark, gibt jedoch zu bedenken, dass der Frühbucher-Preis nicht automatisch der günstigste sein muss, denn oftmals winken „last minute“ attraktivere Angebote. 

0 Kommentare

Wer früh den Urlaub bucht, hat den Vorteil, das Hotel, das man gerne möchte, in der gewünschten Zeit zu bekommen. Es heißt aber nicht, dass man dasselbe Angebot nicht „last minute“ noch billiger bekommen würde. Grundsätzlich lohnt sich auch für Frühbucherinnen und Frühbucher der Kostenvergleich bei mehreren Anbietern: Was bei dem einen als Schnäppchen angepriesen wird, ist bei einem Konkurrenten vielleicht der reguläre Preis – auf den es womöglich auf Nachfrage noch einen Nachlass gibt.

Auf Stornobedingungen achten
Viele, die früh buchen, bereuen es im Nachhinein, sich zu früh gebunden zu haben. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass man auf die Stornobedingungen achten und an eine Reisestornoversicherung denken sollte.

Achtung: Die Versicherungsbedingungen sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Lesen Sie auch:
Dunja Krobath ist Expertin der AK Steiermark, wenn es um Diskriminierung am Arbeitsplatz geht.
AK-SERVICE-TIPP
Gleichbehandlung im Job: Was bedeutet das?
28.01.2026

Wird der Flug online gebucht, sollten die Preise bei den Online-Flugportalen und direkt bei den Fluglinien verglichen und auf Kostenfallen geachtet werden.

Bei einer Online-Buchung muss man auch mit Preisdifferenzen je nach Endgerät und Tag rechnen. Es kommt dabei oft vor, dass die Preise am iPad oder Laptop anders sind als bei der Buchung übers Handy oder umgekehrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.222 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
161.210 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
125.326 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf