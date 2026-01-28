Gleichbehandlung im Job: Was bedeutet das?

Gleichbehandlung heißt, dass Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung oder Behinderung gleiche Rechte haben und nicht wegen eines oder mehrerer dieser Merkmale schlechter behandelt werden dürfen als andere Menschen. Dieses Recht gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und in vielen Bereichen, die damit zusammenhängen.