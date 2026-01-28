Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK-SERVICE-TIPP

Gleichbehandlung im Job: Was bedeutet das?

Steiermark
28.01.2026 11:00
Dunja Krobath ist Expertin der AK Steiermark, wenn es um Diskriminierung am Arbeitsplatz geht.
Dunja Krobath ist Expertin der AK Steiermark, wenn es um Diskriminierung am Arbeitsplatz geht.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, AK/Derler )
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Muss ich Diskriminierung hinnehmen, wenn ich etwa meine erkrankte Mutter pflege, in Karenz bin oder Elternteilzeit in Anspruch nehme? Nein, wie Dunja Krobath, Expertin für Frau, Beruf und Familie in der Arbeiterkammer Steiermark, hier aufzeigt.

0 Kommentare

Gleichbehandlung heißt, dass Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung oder Behinderung gleiche Rechte haben und nicht wegen eines oder mehrerer dieser Merkmale schlechter behandelt werden dürfen als andere Menschen. Dieses Recht gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und in vielen Bereichen, die damit zusammenhängen.

Neu hinzugekommen ist ein Verbot der Benachteiligung wegen Betreuung und Pflege. Keine Person darf beispielsweise wegen der Inanspruchnahme von Elternkarenz, Elternteilzeit aber auch Pflegefreistellung diskriminiert werden.

Entscheidung im Einzelfall
Welche rechtlichen Folgen eine Diskriminierung hat, hängt vom Einzelfall ab. Im Regelfall ist der tatsächlich erlittene Schaden wie auch die persönliche Beeinträchtigung, die man erlitten hat, zu ersetzen.

Lesen Sie auch:
Thomas Schmidt ist Experte für Jugend und Lehrausbildung in der AK Steiermark.
AK-SERVICE-TIPP
Gefahrenprävention in der Lehre: Was ist zu tun?
21.01.2026

Beschäftigte, die ein Verfahren wegen Diskriminierung in die Wege leiten, dürfen als Reaktion darauf weder gekündigt oder sonst benachteiligt werden. Dasselbe gilt auch für Zeugen oder Auskunftspersonen.

Bei Fragen kann man sich an die Arbeiterkammer Steiermark oder die Gleichbehandlungsanwaltschaft wenden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.208 mal gelesen
Ski Alpin
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
129.449 mal gelesen
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Ausland
Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn
126.402 mal gelesen
Der Vorfall ereignete sich auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf