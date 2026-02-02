Linzer Bischof wird in der Steiermark bestattet

Der gebürtige Wiener Maximilian Aichern war von 1982 bis 2005 Bischof der Diözese Linz und drückte in dieser langjährigen Funktion auch Österreichs Kirche seinen Stempel auf. Seine geistlichen Wurzeln liegen allerdings in der Steiermark: 1954 trat der Sohn einen Fleischhauers in das Benediktinerkloster St. Lambrecht ein, 1977 wurde er zum Abt des Stifts gewählt. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl lernte Aichern dort bei Exerzitien kennen, wie er zur Kathpress sagt: „Er war ein offenherziger, an vielem interessierter Mensch, der dem Evangelium schon als Abt und durch seine Lebensgeschichte Hand und Fuß verliehen hat.“