Vandalen besprühten Wand von öffentlicher Toilette

Mehr als nur einen Lausbubenstreich erlaubten sich zwei Deutsche in der Nacht auf Sonntag in Jenbach! Das Duo besprühte die Wände einer öffentlichen Toilette und flüchtete anschließend. Eine Fahndung war jedoch erfolgreich.
Zwei zunächst unbekannte Täter machten sich gegen 1.20 Uhr an einer öffentlichen Toilettenanlage in Jenbach zu schaffen. Ein Passant bemerkte das Duo und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Sprayer noch auf frischer Tat ertappen.
Die beiden flüchteten jedoch zu Fuß. Kurze Zeit später konnten sie jedoch angehalten und festgenommen werden. Bei den beiden handelte es sich um zwei Deutsche im Alter von 23 und 25 Jahren.
Männer waren unkooperativ
Bei der Festnahme zeigten sie sich unkooperativ und verweigerten jegliche Angaben zum Sachverhalt. Die Farbdosen wurden sichergestellt. Die beiden Männer werden auf freiem Fuß angezeigt.
