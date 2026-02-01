Technik aus NÖ zeigt Satelliten, wo‘s lang geht

Forschung und Ausbildung

Kooperationen mit der europäischen Weltraumagentur ESA, entsprechende Forschungszentren sowie ein eigener Studiengang für Weltraumtechnologien an der Fachhochschule Wiener Neustadt unterstreichen die wachsende Bedeutung des größten Bundeslandes als Raumfahrttechnikstandort: „Wissenschaft und Forschung sind ein Weg, um Niederösterreich an die Spitze zu bringen“, ist Pernkopf überzeugt. Studenten der Fachhochschule sind in Projekte der FOTEC eingebunden. Pernkopf: „So wird nicht nur Spitzenforschung betrieben, sondern dabei auch gleich der wissenschaftliche Nachwuchs in der Region gefördert.“