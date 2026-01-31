„Nachhilfe“ für Erfolgsquote in der Elektrotechnik

„Österreichweit ist das System standardisiert“

Zudem betont der Leiter, dass man nach Erscheinen des Berichts sofort reagiert habe. „Es wurde veranlasst, dass sich die Trainer und die Prüfer noch intensiver fachlich und inhaltlich austauschen. Zusätzlich bieten wir den Teilnehmenden der nächsten Prüfungen ein Prüfungstraining an, in dem sie kompakt letzte wichtige Tipps und Informationen zur Prüfung erhalten. Geplant ist außerdem, den Vorbereitungskurs in zwei Teile zu gliedern. So können Teilnehmende, die im Kursteil 1 feststellen, dass in einzelnen Fachbereichen noch Aufholbedarf besteht, dies bis zum Kursteil 2 durch zusätzlichen Lernaufwand und Praxiserfahrung gezielt korrigieren.“