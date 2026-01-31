„Nachhilfe“ für Erfolgsquote in der Elektrotechnik

Nach dem Bericht der „Tiroler Krone“ handelte die Wirtschaftskammer und bietet für die Befähigungsprüfung Elektrotechnik einen zusätzlichen Kurs für bessere Vorbereitung an. Auch eine engere Abstimmung zwischen Trainern und Prüfern habe es gegeben, versichert der Leiter des Prüfungsservice.
Der Artikel über die Erfolgsquote bei Befähigungsprüfungen für die Elektrotechnik in Tirol führte zu einer Reaktion seitens der Wirtschaftskammer. Wie berichtet, liegt die Erfolgsquote hierzulande in den Modulen 1-3 bei 38 Prozent, für ganz Österreich indes bei 54 Prozent.
Hansjörg Steixner, Leiter des Prüfungsservice, meint gegenüber der „Krone“, dass „die Erfolgsquote bei einzelnen schriftlichen und praktischen Gegenständen erst im Jahr 2025 stark gesunken ist. Bei den mündlichen Gegenständen liegt die Erfolgsquote in Tirol weiterhin deutlich über dem österreichischen Durchschnitt“.
Es wurde veranlasst, dass sich die Trainer und die Prüfer noch intensiver fachlich und inhaltlich austauschen.
Hansjörg Steixner
„Österreichweit ist das System standardisiert“
Zudem betont der Leiter, dass man nach Erscheinen des Berichts sofort reagiert habe. „Es wurde veranlasst, dass sich die Trainer und die Prüfer noch intensiver fachlich und inhaltlich austauschen. Zusätzlich bieten wir den Teilnehmenden der nächsten Prüfungen ein Prüfungstraining an, in dem sie kompakt letzte wichtige Tipps und Informationen zur Prüfung erhalten. Geplant ist außerdem, den Vorbereitungskurs in zwei Teile zu gliedern. So können Teilnehmende, die im Kursteil 1 feststellen, dass in einzelnen Fachbereichen noch Aufholbedarf besteht, dies bis zum Kursteil 2 durch zusätzlichen Lernaufwand und Praxiserfahrung gezielt korrigieren.“
Abschließend ist es Hansjörg Steixner wichtig hervorzuheben, dass „die Prüfungsaufgaben und Bewertungssysteme österreichweit standardisiert sind“.
