40.000 Euro

Fette Sonderprämie für Leobner Chefetage fixiert

Steiermark
29.01.2026 20:05
Ist die Zahlung gerechtfertigt? Darüber ist man sich in Leoben uneinig.
Ist die Zahlung gerechtfertigt? Darüber ist man sich in Leoben uneinig.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Jetzt ist es fix: Dem Geschäftsführer der Leoben Holding werden 40.000 Euro als „Belohnung“ ausgezahlt. Trotz politischen Wirbels und Unverständnis bei den Bürgern bleibt die Chefetage bei ihrem Plan.

Wie die „Krone“ berichtete, sollte dem Geschäftsführer der Leoben Holding GmbH eine saftige Prämie „für außergewöhnliches Engagement“ ausgezahlt werden. Am Donnerstagabend segnete der Aufsichtsrat diesen Geheimplan in einer außerordentlichen Sitzung ab. 40.000 Euro fließen somit demnächst auf sein Konto.

Der Hintergrund: Kürzlich wurde der „Krone“ ein pikantes Schreiben zugespielt. Die Chefetage solle etwa bei der Veräußerung des Gewerbezentrums mitgeholfen haben und hierfür eine „Belohnung“ bekommen. „Auf Wunsch in mehreren Teilbeträgen“, hieß es.

Lesen Sie auch:
NEOS-Klubobmann Niko Swatek bringt die Leobner Causa in den Landtag. 
Causa erreicht Landtag
40.000-Euro-Prämie löst großen Politikwirbel aus
29.01.2026
Gerechtfertigt?
Wirbel um fette Bonuszahlung in Leobner Chefetage
16.01.2026

Die Zuständigen betonen aber, dass die Sonderzahlung nicht aus dem Stadtbudget, sondern über eine Gesellschaft finanziert wird: „Die Prämie steht in keinem Zusammenhang mit Leistungen oder Budgetmitteln der Stadt Leoben für ihre Bürgerinnen und Bürger.“

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Folgen Sie uns auf