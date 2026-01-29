Fette Sonderprämie für Leobner Chefetage fixiert

Jetzt ist es fix: Dem Geschäftsführer der Leoben Holding werden 40.000 Euro als „Belohnung“ ausgezahlt. Trotz politischen Wirbels und Unverständnis bei den Bürgern bleibt die Chefetage bei ihrem Plan.
Wie die „Krone“ berichtete, sollte dem Geschäftsführer der Leoben Holding GmbH eine saftige Prämie „für außergewöhnliches Engagement“ ausgezahlt werden. Am Donnerstagabend segnete der Aufsichtsrat diesen Geheimplan in einer außerordentlichen Sitzung ab. 40.000 Euro fließen somit demnächst auf sein Konto.
Der Hintergrund: Kürzlich wurde der „Krone“ ein pikantes Schreiben zugespielt. Die Chefetage solle etwa bei der Veräußerung des Gewerbezentrums mitgeholfen haben und hierfür eine „Belohnung“ bekommen. „Auf Wunsch in mehreren Teilbeträgen“, hieß es.
Die Zuständigen betonen aber, dass die Sonderzahlung nicht aus dem Stadtbudget, sondern über eine Gesellschaft finanziert wird: „Die Prämie steht in keinem Zusammenhang mit Leistungen oder Budgetmitteln der Stadt Leoben für ihre Bürgerinnen und Bürger.“
