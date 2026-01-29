Fette Sonderprämie für Leobner Chefetage fixiert

Wie die „Krone“ berichtete, sollte dem Geschäftsführer der Leoben Holding GmbH eine saftige Prämie „für außergewöhnliches Engagement“ ausgezahlt werden. Am Donnerstagabend segnete der Aufsichtsrat diesen Geheimplan in einer außerordentlichen Sitzung ab. 40.000 Euro fließen somit demnächst auf sein Konto.

Der Hintergrund: Kürzlich wurde der „Krone“ ein pikantes Schreiben zugespielt. Die Chefetage solle etwa bei der Veräußerung des Gewerbezentrums mitgeholfen haben und hierfür eine „Belohnung“ bekommen. „Auf Wunsch in mehreren Teilbeträgen“, hieß es.