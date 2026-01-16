Vorteilswelt
Gerechtfertigt?

Wirbel um fette Bonuszahlung in Leobner Chefetage

Steiermark
16.01.2026 07:00
Ungereimtheiten in Leoben
Ungereimtheiten in Leoben(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Eine fette Bonuszahlung für den Geschäftsführer der Leoben Holding GmbH sorgt für Kopfschütteln. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung Ende Jänner wird sie zum Thema gemacht.

0 Kommentare

Politischen Sprengstoff birgt ein vertrauliches E-Mail, das der „Steirerkrone“ zugespielt wurde. Es wurde kürzlich an die Mitglieder des Aufsichtsrats der Leoben Holding GmbH geschickt, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft der zweitgrößten Stadt der Steiermark. Ihr Fokus liegt auf Standortentwicklung, Wirtschaftsservice und Beratung von Unternehmen.

Bekommt Holding-Chef eine satte Prämie?
Bekommt Holding-Chef eine satte Prämie?(Bild: Faksimile, Krone KREATIV)

Der Inhalt des Schreibens ist pikant: Es geht unter anderem um die Zuerkennung einer Prämie an den Geschäftsführer der Leoben Holding GmbH, und zwar „aufgrund außerordentlicher Leistungen“, etwa bei der Veräußerung des Gewerbezentrums. Die Höhe dieser „Belohnung“ sorgt bei Insidern für Kopfschütteln: Stolze 40.000 Euro brutto sollen dem Chef überwiesen werden, „auf Wunsch in mehreren Teilbeträgen“. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 29. Jänner soll über diese Bonuszahlung entschieden werden.

Lesen Sie auch:
Das „Forum pro LKH Bad Aussee“ will weiter um den Erhalt des Spitals kämpfen. 
Politik bleibt hart
Krankenhaus vor Demontage: Weitere Demos geplant
15.01.2026

Einige Fragen hätten wir dazu an den Leobner Bürgermeister Kurt Wallner gehabt. Etwa, wie er denn die Optik dieses Vorgangs sieht. Doch der SPÖ-Politiker verweigerte jeden Kommentar mit Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht, an die er in dieser Causa gebunden sei. Und kündigte an, quasi auf „Verrätersuche“ zu gehen …

Steiermark

Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
460.253 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
203.509 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
185.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
