40.000-Euro-Prämie löst großen Politikwirbel aus

Eine brisante Causa kommt heute bei einer außerordentlichen Sitzung der Leoben Holding GmbH aufs Tapet. Wie die „Krone“ aufdeckte, soll dem Geschäftsführer der 100-Prozent-Stadttochter eine saftige Sonder-Prämie angewiesen werden: 40.000 Euro, und zwar „aufgrund außerordentlicher Leistungen“ wie „Aufbau und Veräußerung des Gewerbezentrums“. Kaum war dieser Geheim-Plan öffentlich, gingen politisch die Wogen hoch – auch, weil Leobens SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner schwieg und ankündigte, auf „Verrätersuche“ zu gehen.