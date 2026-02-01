Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

„Tatort“-Berlin: Zum Abschied auf Selbstfindung

Unterhaltung
01.02.2026 06:00
Ein letztes Mal gemeinsam – dann tritt Susanne Bonard in den verdienten Ruhestand ein und lässt ...
Ein letztes Mal gemeinsam – dann tritt Susanne Bonard in den verdienten Ruhestand ein und lässt Kollege Robert Karow allein zurück.(Bild: rbb/Conny Klein)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

„Gefahrengebiet“ (20.15 Uhr, ORF 2) ist der sechste und letzte Berliner „Tatort“ für Corinna Harfouch. Zum Ausklang geht es bei der Mordjagd in den herbstlichen Berliner Wald, bei der es nicht nur um die Jagd nach dem Täter, sondern auch um Selbstfindung und weltliche Probleme geht.

0 Kommentare

Nein, Sie werden nicht Zeuge einer besonders düster geschnittenen Folge von „Universum“ – auch wenn schon früh im neuen Berliner „Tatort“ ein neu entdeckter Wolf für den Tod eines Obdachlosen verantwortlich gemacht wird und zwei prächtige Dobermänner einer Stamm-Spaziergängerin (Catherine Stoyan) durch die Gegend sabbern.

Dass sich die Spurensicherung so auf einen animalischen Mord versteift, bringt Hauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke) zum Ausrasten – er verlangt von den Kollegen bessere Arbeit. Partnerin Susanne Bonard (Corinna Harfouch) soll in drei Tagen die Pension antreten und läuft geradewegs in eine Sinnkrise. Bei ersten Ermittlungen am Berliner Teufelsberg, wo die Tat passierte, treffen sie auf Survival-Expertin Dara Kimmerer (Anne Ratte-Polle) und den undurchsichtigen Noah Farrell (Nils Kahnwald).

Mit Survival-Expertin Prof. Kimmerer geht Bonard spontan und ohne Rücksprache auf ...
Mit Survival-Expertin Prof. Kimmerer geht Bonard spontan und ohne Rücksprache auf Selbstfindungstour. Doch nicht nur ...(Bild: rbb/Conny Klein)

Bonard lässt den Kollegen stehen und folgt Kimmerer in den Wald, um sich – vorgeblich – über ihr vor der Tür stehendes neues Leben im Klaren zu werden. Karow nimmt indes Noah mit in die Stadt, der aus Furcht vor dem Wolf die geplante Survival-Tour abgesagt. Auf sonderbare Weise fühlt sich der Kommissar vom charismatischen Einsiedler eingenommen und verstrickt sich in ein undurchsichtiges Dickicht – während Bonard im Wald nicht nur ihre inneren Dämonen jagt, sondern auch der Tourführerin stärker auf den Zahn fühlt.

Der von Mira Thiel geschriebene als auch inszenierte „Tatort: Gefahrengebiet“ ist in jeder Hinsicht anders. Er zeigt Berlin nicht schillernd, sondern rural. Im Wald bei Bonard wie auch in der Stadt bei Karow herrschen Dunkelheit, die Tat verkommt zum Nebenspielplatz. Vielmehr geht es um Weltuntergangsängste, das Leben der Prepper und die Frage, wie der Mensch mit der Natur, seinesgleichen und sich selbst umgeht. Von allen Beteiligten umwerfend intensiv gespielt, aber in den Waldszenen auch zäh und zu artifiziell gewollt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
239.879 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
228.865 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
116.710 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf