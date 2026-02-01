„Tatort“-Berlin: Zum Abschied auf Selbstfindung

Der von Mira Thiel geschriebene als auch inszenierte „Tatort: Gefahrengebiet“ ist in jeder Hinsicht anders. Er zeigt Berlin nicht schillernd, sondern rural. Im Wald bei Bonard wie auch in der Stadt bei Karow herrschen Dunkelheit, die Tat verkommt zum Nebenspielplatz. Vielmehr geht es um Weltuntergangsängste, das Leben der Prepper und die Frage, wie der Mensch mit der Natur, seinesgleichen und sich selbst umgeht. Von allen Beteiligten umwerfend intensiv gespielt, aber in den Waldszenen auch zäh und zu artifiziell gewollt.