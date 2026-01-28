Mikl-Leitner: „Dieses Jahr wird kein Selbstläufer“

Die „Mission Niederösterreich“ wird weiter vorangetrieben. „Ein eigenständiger Weg in die Zukunft, der auf Orientierung, Klarheit, christliche Werte, Traditionen und Bräuche setzt“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Arbeitsklausur der VPNÖ betont. „2026 wird ein herausforderndes Jahr“, so die Parteichefin. Es brauche Zuversicht, um die Zukunft gestalten zu können. „Die Welt ist aus den Fugen geraten. Die Weltpolitik können wir in Niederösterreich nicht verändern, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren“, verweist Mikl-Leitner Erfolge, die bisher auf den Weg gebracht wurden: etwa eine einzigartige Umbau-Ordnung, die Bauen und Sanieren wieder einfacher und leistbarer macht, oder der Regierungsbeschluss für die Beobachtungsstelle Radikaler Islam im Kampf gegen die Radikalisierung.