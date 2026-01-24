Kristoffersen? „Nächstes Mal gibt es eine Strafe!“

Der als Heißsporn bekannte Kristoffersen erklärte nach seinem dritten Platz in Wengen, dass „zwischen Markus und mir wieder alles okay“ sei. Gleichzeitig hielt er aber an seiner Kritik fest. „Die Bedingungen auf der Piste waren einfach viel zu wechselhaft. Ein Abschnitt war total glatt, ein anderer weich und im nächsten war der Schnee sehr aggressiv.“ Solche Verhältnisse seien gesundheitsgefährdend. „Das hätte nicht so sein müssen, es wäre möglich gewesen, dass man diese Piste anders präpariert.“