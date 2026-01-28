Stadtquartier rund um Bahnhof ist auf Schiene

34.000 Quadratmeter

Möglich macht das die Modernisierung des Bahnverkehrs, wie die ÖBB mitteilen. „Durch die Umstellung der Züge auf den Zulaufstrecken auf elektrische Antriebstechnologien werden rund um den Bahnhof in den kommenden Jahren etwa 34.000 Quadratmeter Fläche frei“, heißt es. Zusammen mit der Stadt wird das Vorhaben jetzt entwickelt. „Für Krems eröffnet sich mit dem neuen Stadtquartier eine einmalige Chance. Wir schaffen hier ein Musterprojekt, das leistbares Wohnen, Mobilität, Büroflächen und Lebensqualität miteinander verbindet“, betont SPÖ-Bürgermeister Peter Molnar.