With strict conditions
After Oktoberfest scandal: Teichtmeister is released
The former Burgtheater actor was arrested in the fall of last year at the Munich Oktoberfest after being caught red-handed consuming cocaine. Since then, he has been detained at the Mittersteig correctional facility for crisis intervention. On Monday, Florian Teichtmeister, who was given a suspended sentence in 2023 for producing and consuming child pornography, will be released from prison.
Twenty-five months after his criminal trial, former Burgtheater actor Florian Teichtmeister, who had been given a two-year suspended sentence for child pornography, was arrested in October 2025. He violated his probation conditions at the Munich Oktoberfest and was caught red-handed by an officer using cocaine in a toilet.
The former TV detective had since been housed in the forensic therapy center at the Vienna-Mittersteig prison. On October 28, Judge Stefan Apostol ordered three months of crisis intervention for his observation.
Due to the proven, one-time consumption, outpatient treatment in freedom with strict controls is possible.
Anwalt Rudolf Mayer
Strict conditions and close monitoring
As the "Krone" has learned, Florian Teichtmeister was allowed to leave Mittersteig on Monday. Court psychiatrist Peter Hofmann stated in his expert opinion that the actor's placement and therapy – as stipulated in his sentence on September 5, 2023, at the Vienna Regional Court – could be carried out while he was free.
"Due to the proven, one-time consumption, outpatient treatment in freedom with strict controls is possible," confirms lawyer Rudolf Mayer, who represents Teichtmeister together with Regina Schütz, confirming the decision to release him from custody.
However, the conditions are much stricter than before. For example, the alcohol ban that was once imposed by the court and lifted some time ago has been reimposed. In addition, intensive psychotherapy has been ordered. "Due to his recent experience in prison, which was terrible for him, there is no longer any risk of my client reoffending," Mayer is certain. Only time will tell if he is right.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
