So viele neu zugelassene SUV in Tirol wie noch nie

VCÖ sieht die EU gefordert

Laut VCÖ-Experte Michael Schwendinger ist die EU gefordert, „durch bessere Vorgaben dafür zu sorgen, dass die Hersteller mehr schlankere, kleinere und energiesparende Modelle auf den Markt bringen. Denn das Angebot bestimmt die Nachfrage“. Übrigens: Innerhalb Tirols ist der SUV-Anteil in Landeck mit 58 Prozent am höchsten, in Innsbruck mit 50 am niedrigsten.