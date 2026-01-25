Prevc's World Cup mishap
“Never seen anything like it!” Skis cause moment of shock
Crazy scenes at the Ski Flying World Championships in Oberstdorf: Shortly before Norway's Marius Lindvik was about to jump in the team competition, skis suddenly raced down the inrun track. They belonged to Slovenia's top jumper Domen Prevc, who had fallen during a check. In any case, he was not allowed to jump in the first round.
What was going on? While Lindvik was preparing for his jump, skis slid down the inrun track. "Where did they come from?" asked ORF commentator Michael Roscher.
They were Domen Prevc's skis. One got caught in a net at 70 meters, the other slid down the outrun. Fortunately, no one was injured.
"I've never seen anything like it," said ORF expert Michael Hayböck, shaking his head.
Prevc was not allowed to jump again
In any case, the mishap had dramatic consequences for Prevc: because it apparently took too long for the ski flying world champion to get his skis back, he was not allowed to jump in the first round. This meant that the Slovenians had to bury their medal hopes.
