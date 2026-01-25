Schwere Knieverletzung lässt Olympia-Traum platzen

Der niederösterreichische Ski-Crosser Tristan Takats hat bei seinem Weltcupsturz am Freitag in Veysonnaz eine schwere Knieverletzung und einen Halswirbelbruch erlitten.
Der 30-Jährige fällt für den Rest der Saison mit den anstehenden Olympischen Spielen aus. Wie der ÖSV am Sonntag bekannt gab, erlitt Takats einen Kreuzband-, Außenband- und Meniskusriss im rechten Knie. Hinzu komme ein unverschobener Bruch des siebenten Halswirbels.
Knie-OP notwendig
Die Knieverletzungen erfordern laut ÖSV-Angaben jedenfalls eine Operation, beim Wirbelbruch müsse das erst geklärt werden. „Natürlich tut es sehr weh, wenn man den Traum von Olympia eigentlich einfach so wegschmeißt, und die Saison ist auch vorbei“, sagte Takats am Tag vor der Nominierung der Winterspielteilnehmer durch das ÖOC.
Der Olympia-15. von 2022 gab an, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, eine Entscheidung über ein mögliches Comeback oder sein Karriereende wolle er erst später treffen. Die Tendenz gehe derzeit nach hoffentlich erfolgreicher Reha aber in Richtung Fortsetzung seiner Ski-Cross-Laufbahn. „Wir werden es sehen, aber ich glaube schon, dass ihr weiter mit mir rechnen könnt.“
