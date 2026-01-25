Schwere Knieverletzung lässt Olympia-Traum platzen

Der Olympia-15. von 2022 gab an, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, eine Entscheidung über ein mögliches Comeback oder sein Karriereende wolle er erst später treffen. Die Tendenz gehe derzeit nach hoffentlich erfolgreicher Reha aber in Richtung Fortsetzung seiner Ski-Cross-Laufbahn. „Wir werden es sehen, aber ich glaube schon, dass ihr weiter mit mir rechnen könnt.“