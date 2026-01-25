Seniorin (90) im Visier von skrupellosem Dieb

Auf eine betagte Frau hatte es ein unbekannter Dieb in einem Geschäft im Tiroler Oberland abgesehen. Der Kriminelle griff unbemerkt in den Rucksack der 90-Jährigen und konnte Bargeld in Höhe von über 1000 Euro erbeuten. Kurz vor dem Diebstahl war das Opfer bei der Bank gewesen.