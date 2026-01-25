Vorteilswelt
War davor bei der Bank

Seniorin (90) im Visier von skrupellosem Dieb

Tirol
25.01.2026 11:47
In einem Diskonter wurde die betagte Frau bestohlen (Symbolbild).
In einem Diskonter wurde die betagte Frau bestohlen (Symbolbild).(Bild: bilderstoeckchen - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Auf eine betagte Frau hatte es ein unbekannter Dieb in einem Geschäft im Tiroler Oberland abgesehen. Der Kriminelle griff unbemerkt in den Rucksack der 90-Jährigen und konnte Bargeld in Höhe von über 1000 Euro erbeuten. Kurz vor dem Diebstahl war das Opfer bei der Bank gewesen.

Zu dem Diebstahl war es bereits am späten Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, in Landeck gekommen. Die 90-jährige Einheimische habe sich in einem Lebensmitteldiskonter aufgehalten, als ein Unbekannter sie ins Visier nahm.

Zitat Icon

Das Geld hatte die 90-jährige Frau kurz zuvor bei der Bank abgehoben.

Die Polizei

„Der Täter stahl aus ihrem Rucksack einen Bargeldbetrag in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages, den sie kurz zuvor bei der Bank abgehoben und im Rucksack verstaut hatte“, heißt es von der Polizei.

Polizeiliche Ermittlungen laufen
Vom Kriminellen fehlt bislang jede Spur. Ermittlungen zur Ausforschung des Diebes seien im Gange, so die Exekutive abschließend.

Ähnliche Themen
Landeck
Bargeld
