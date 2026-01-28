„Erwartungen der Firmen jetzt nicht enttäuschen!“

Für große Jubelstimmung ist es noch zu früh

Für eine große Jubelstimmung ist es aber noch zu früh, meint der IV-Boss. Berücksichtigen muss man nämlich auch den Blick in die Geschäfts- und Auftragsbücher. Hier zeigt sich, dass die Realwirtschaft der positiven Stimmung hinterherhinkt. Zwar bezeichneten 28 Prozent (+7%) der Betriebe ihre Lage als gut, gleichzeitig gab es aber auch 30 Prozent (+4%), die sie als schlecht einstuften.