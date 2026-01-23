Was in Graz für einen Wahltermin im Herbst spricht

Ganz vom Tisch ist für Insider ein Juni-Termin und damit eine Vorverlegung der Gemeinderatswahl damit aber noch nicht. Würde man diese bereits im Frühsommer 2026 ansetzen, könnte die neue Regierung locker noch ein Budget für 2027 verabschieden, was im September nicht mehr möglich ist. Zudem wäre der Wahlkampf kurz und damit billiger, und viele Studenten (die eher KPÖ und Grün wählen) wären noch in der Stadt.