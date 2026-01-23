Bewältigen Sie mit uns die Streif!

Vorteilswelt
Ski Alpin
23.01.2026 05:53
„Krone"-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Das Stimmungsbarometer in Kitzbühel steigt. Schlagerstar Melissa Naschenweng bekam für ihre spontane Gesangseinlage Standing Ovations, Hans Knauß zeigte beim „Baumstamm-Nageln“ sein Talent. Zwei authentische Stars zum Angreifen eröffneten gestern das urige „Krone“-Haus in der Gamsstadt, eingeladene Leserinnen und Leser treffen bis Sonntag auf Sportler, Promis und Kitz-Insider.

Aber auch wenn Sie nicht beim Hahnenkamm-Wochenende dabei sein können, erleben Sie das Geschehen hautnah mit. Weil die „Krone“ intensiver als je zuvor vom Ski-Klassiker berichtet:

  • In der Zeitung werden Sie im zwölfseitigen Extra über alle Ereignisse informiert - die heißesten Geschichten, die coolsten Bilder.
  • Im Internet bekommen Sie auf www.sportkrone.at spannende Einblicke hinter die Kulissen, interessante Interviews und exklusive Videos aus dem „Krone“-Haus serviert.
  • Alles über das Rundherum und das bunte Treiben erfahren Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Reels auf Instagram gehen viral, die Storys sind topaktuell, lustig und kreativ. Haben Sie Spaß, bewältigen Sie mit uns gemeinsam die Streif!

Hoher Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel! Melissa Naschenweng eröffnete die Kult-Stätte in der Gamsstadt gleich mit einem Duett mit sportkrone.at-Ressortleiter Michael Fally:

Während andere Medien ihre Berichterstattung immer mehr reduzieren müssen, setzt die „Krone“ umso mehr auf den Sport. Weil die Menschen sich vor allem in den schwierigen und turbulenten Zeiten nach positiver Ablenkung in der Nachrichten- und Unterhaltungswelt sehnen.

